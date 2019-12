Un bimbo di 5 anni adottato ha portato tutti i compagni di asilo in Tribunale.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una bella storia in cui si festeggia l’adozione di un bambino di 5 anni, il piccolo Michael, con una foto che è diventata virale.

Adozione di un bimbo dell’asilo

La contea di Kent, nel Michigan, qualche giorno fa, ha condiviso le tenere immagini dell’adozione di un bambino di 5 anni: Michael, che ha avuto il sostegno di tutti i suoi amici dell’asilo. Nelle immagini si vede il bimbo, in tribunale, seduto insieme ai genitori adottivi. Alle loro spalle ci sono i bambini che tengono in mano dei cuori rossi di carta appesi su alcuni bastoncini per mostrare il loro sostegno e l’affetto verso questo piccolo. Nel corso dell’udienza ogni bimbo si è presentato e ha spiegato il motivo della sua presenza.

Un bimbo di nome Steven ha detto: “Michael è il mio migliore amico“, un’altra bimba ha detto al giudice Patricia Gardner: “mi chiamo Lily e voglio bene a Michael“. L’insegnante di Michael, che ha condotto in aula i suoi piccoli alunni ha commentato così: “quest’anno abbiamo iniziato la scuola come una famiglia, la famiglia non proviene necessariamente dal dna, perché la famiglia è sostegno e amore.” Quando il giudice ha proclamato Michael e i suoi genitori una famiglia l’aula è esplosa di applausi e felicità.

LEGGI ANCHE > LA STRAORDINARIA ESPERIENZA DELL’ADOZIONE IN 20 MAGNIFICHE IMMAGINI

Il 5 dicembre scorso, data in cui si è realizzata l’adozione di Michael era appunto l’Adoption Day della contea di Kent, giorno in cui “37 bambini sono stati accolti dalle loro famiglie in modo amorevole e ufficiale”. “A volte i loro viaggi sono davvero lunghi, hanno incluso miracoli e cambiamenti per i bambini e le famiglie, un incredibile sostegno da parte della comunità, come potete vedere oggi in occasione dell’udienza per l’adozione di Michael” ha dichiarato il giudice Judge Patricia Gardner. “La sua classe dell’asilo e della scuola sono qui per dire ” ti vogliamo bene” , “ti sosteniamo” e “non saremo qui solo oggi ma anche in futuro”. Filmato da un’emittente televisiva fuori dal tribunale il bimbo ha esclamato: “voglio bene al mio papà”. L’immagine, pubblicata su Facebook ha ricevuto 54591 Like e 119 922 condivisioni. Unimamme, cosa ne pensate di questa commovente vicenda di cui si parla su BBC

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.