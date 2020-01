Un bambino di 5 anni ieri, domenica 26 gennaio, è caduto dalla finestra della sua casa di Parma. Purtroppo è morto.

Ieri, 26 gennaio, una grave tragedia si è abbattuta su Collecchio, una città in Provincia di Parma e dove un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di casa, al primo piano. Il piccolo, nato nel nostro Paese da genitori etiopi, si trovava nella sua abitazione insieme alla mamma, al papà e a 2 fratelli in via La Spezia.

Bambino precipita da una finestra

A un certo punto il piccolo sarebbe salito su una sedia affacciandosi da una finestra e poi precipitando per 5 metri nel cortile di casa. Il piccolo era stato subito soccorso dal personale del 118, ma le sue ferite si sono presentate subito gravissime. Il bambino infatti aveva un grave trauma cranico. Sul luogo sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri di Collecchio, insieme all’ambulanza e all’auto medica della Pubblica Assistenza di Collecchio. Le forze di polizia hanno svolto alcuni accertamenti. I medici del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Parma invece hanno tentato di tutto per salvarlo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Unimamme, purtroppo con i bambini, soprattutto queli piccoli, bisogna sempre fare molta attenzione, questo purtroppo è un dramma che segnerà tutta la sua famiglia. Voi avete qualche riflessione da condividere su quanto riportato su Parma Today?

