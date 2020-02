Una mamma protesta perché il figlio non viene mai incluso nelle partite di calcio nella società dove gioca e così lei ha fatto degli striscioni.

Lo sport dovrebbe favorire l’inclusione, ma sempre più spesso sentiamo storie come quella di cui vi parliamo oggi, in cui un bambino viene inspiegabilmente escluso.

Virginia, mamma di un bambino di 6 anni di Torre del Greco, ha deciso di intraprendere una inusuale protesta perché il figlio viene sistematicamente escluso dalle convocazioni per la partita. La donna ha quindi deciso di affiggere degli striscioni all’esterno del centro sportivo dove la mamma accompagna il figlio per gli allenamenti tutti i giorni. “Dov’è Mancini?” chiede la mamma riferendosi all’allenatore della Nazionale. La storia dell’esclusione del figlio va avanti da mesi. “Vergogna. Escludere un bambino da una squadra perché ritenuto poco capace” ha scritto su uno striscione affisso all’esterno della squadra di calcio. A quanto pare nessuno si è interessato a quanto stava accadendo al figlio.

Il bambino si impegna negli allenamenti quotidiani, ma quando arriva il momento delle convocazioni lui rimane escluso. Per lui niente partita di campionato e la sua mamma è stanca di questa situazione. La donna inoltre, paga una retta per fargli frequentare il corso. La mamma aggiunge: “mio figlio non ha problemi motori. Ma cosa sarebbe stato se invece avesse presentato degli handicap”. Come tanti ragazzini della sua età il piccolo sogna, un giorno, di diventare calciatore e giocare nel Napoli. Ora però sta rimanendo deluso. “Ho voluto richiamare l’attenzione dei dirigenti e degli altri genitori anche perché sono stanca dei silenzi attorno a questa vicenda, che ritengo ingiustificabile se rapportata all’età dei ragazzini” ha spiegato la mamma a Metropolis. Unimamme, voi cosa ne pensate del comportamento di questa squadra?

Fonte: Repubblica

