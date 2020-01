Genitori lasciano il figlio di 7 mesi nel passeggino a -20 gradi, il piccolo è morto assiderato. Ora la polizia indaga per capire cosa è accaduto.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di un atto di negligenza che ha avuto tragiche conseguenze su un bambino di pochi mesi.

Bimbo lasciato al freddo a – 20 gradi: ecco cosa è successo

Una mamma 40enne, originaria di Nikolaevsk-on-Amur, sabato scorso, 4 gennaio, ha lasciato fuori dal balcone, nel passeggino, il figlio di 7 mesi, mentre fuori c’era una temperatura di -20 gradi. La famiglia vive nella regione dell’est della Russia: Khabarovsk. In teoria il piccino sarebbe dovuto rimanere fuori solo per qualche minuto, per prendere una boccata d’aria fresca, ma le cose sono andate diversamente e ne è scaturita una tragedia. La donna ha detto di essersi dimenticata del figlio per 5 ore, quando l’ha riportato all’interno il piccino non mostrava più segni di vita.

Secondo i media russi la causa della morte è stata l’ipotermia che si verifica quando la temperatura del nucleo del corpo si abbassa a causa dell’esposizione al freddo. Le autorità locali hanno ispezionato il luogo della tragedia per stabilire cosa sia successo. Pare che in questa regione sia frequente che i bambini siano vittime della negligenza o dell’ignoranza dei genitori. Il ministro della salute ha ricordato che in inverno un bambino ferito o che si perde può rimanere facilmente vittima delle basse temperature. I medici hanno invitato i genitori a bere meno alcol. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa notizia riportata sul Daily Mail? Come si fa a dimenticare fuori di casa il proprio figlio?

