Laurent Simons è un bambino prodigio di 9 anni che sta per laurearsi presso la Eindhoven University of Technology, ha un q.i. di 145.

Un bambino di soli 9 anni sta per battere il precedente record di laureato più giovane di tutto il mondo. Il suo nome è Laurent Simons ed è uno studente belga dell’Eindhoven University of Technology.

Bambino si laurea e non ha nemmeno 10 anni

Il corso di studi per il quale si accinge a prendere la laurea è molto impegnativo. Si tratta infatti del corso di ingegneria elettronica. Secondo lo staff dell’istituto Laurent è un bambino straordinaio e presto, a dicembre, sarà “dottore”. I suoi progetti per il futuro sono quelli di prendere un dottorato di ricerca in ingegneria elettronica e studiare, contemporaneamente, medicina. I suoi genitori Lydia e Alexander Simons inizialmente non avevano notato nulla. I primi ad accorgersi di qualcosa sono stati i nonni di Laurent, ma i genitori pensavano che esagerassero. In seguito anche i professori gli hanno dato ragione. “Hanno notato qualcosa di speciale in lui”. Gli sono stati sottoposti molti test per capire l’estensione del suo genio. Suo papà ha commentato: “ci hanno detto che è come una spugna”. Il piccolo Laurent proviene da una famiglia di medici e fino a questo momento non hanno ricevuto nessun indizio sul perché il loro bambino sia in grado di apprendere le cose tanto velocemente.

Mamma Lydia però ha una sua teoria. “Durante la gravidanza ho mangiato molto pesce” scherza. La TUE ha concesso a Laurent di completare i suoi studi più velocemente degli altri studenti. Sjoerd Hulshof, direttore della laurea triennale in ingegneria elettronica, ha commentato: “questo non è inusuale. Studenti speciali hanno buone ragioni per farlo, possono organizzare un programma adeguato. Allo stesso modo aiutiamo anche gli studenti con impegni sportivi”. Il direttore della facoltà ha aggiunto: “Laurent è lo studente più veloce che abbiamo avuto, non solo è molto intelligente, ma è anche simpatico”. Il bambino ha rivelato alla CNN che il suo argomento preferito di studio è ingegneria elettrica. Le sue capacità sono state già notate da prestigiose università di tutto il mondo, nonostante la famiglia non abbia rivelato quale è stata scelta per il dottorato.

“Non ha problemi ad assorbire le informazioni, penso che si concentrerà sulla ricerca e sull’applicare le conoscenze per scoprire cose nuove”. I genitori però non vogliono che il figlio cresca ossessionato dalla performance e gli lasciano lo spazio per divertirsi “non vogliamo che diventi troppo serio, fa ciò che vuole. dobbiamo trovare un equilibro tra essere un bambino e il suo talento”. Da parte sua Luaren afferma che gli piace giocare con il suo cane Sammy e con il suo telefono. Da grande vorrebbe sviluppare organi artificiali. Prima di intraprendere la specializzazione lui e la sua famiglia faranno un bel viaggio in Giappone. Unimamme e voi cosa ne pensate di questa vicenda così originale raccontata sulla CNN?