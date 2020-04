Un bambino prega per strada per chiedere la fine della pandemia e per le persone che soffrono. La foto commuove il web.

L’immagine di un bambino che da solo prega in una strada vuota e di notte è diventata in poco tempo il simbolo di questa emergenza mondiale ed ha commosso gli utenti del web che l’anno condivisa.

Bambino prega per la pandemia: la sua storia commuove il web

Ad attirare l’attenzione di una fotografa Claudia Alejandra Mora Abanto, è un bambino in ginocchio, con gli occhi chiusi, il volto verso l’alto e le mani unite. Il piccolo di 6 anni e del Perù si trova in strada vuota e silenziosa, quasi al buio e in pieno coprifuoco.

Su Facebook la donna che vive nella calle Junín, nel distretto Guadalupe, regione La Libertad, in Perú, ha raccontato di cosa è successo quella sera, quando si è accorta del bambino:

“Vi racconto la storia di questa foto che ho scattato qualche ora fa:

Oggi nel quartiere ci uniamo per pregare e pregare Dio per la situazione di emergenza che stiamo vivendo, per condividere speranza e fede.

Ho approfittato di pochi minuti prima che le persone uscissero dalle loro porte a pregare per fare una foto di tutte le candele, gradito è stato il momento in cui ho trovato questo bambino e approfittando della sua concentrazione ho scattato la foto.

Gli ho chiesto dopo cosa faceva e mi ha risposto nella sua innocenza che chiedeva da solo un desiderio a Dio e che era uscito perché a casa sua c’era molto rumore, così tanto che il suo desiderio non si sarebbe esaudito.

Il desiderio dei bambini è senza dubbio chiaro, non sono estranei a sapere cosa sta succedendo.

Io sono rimasta con un sorriso sul viso, con la fede e la speranza a 1000, ma soprattutto lieta di essere testimone dell’amore e della fiducia di quel bambino verso Dio. Che bello si instilli quello, anche in tempi difficili.

Che la fede non muoia mai 💗

Forza Guadalupa!

Forza Chepen!

Forza Trujillo!

Forza a tutte le regioni!

Forza Perù!

Forza al mondo!”

La foto, con il consenso dei genitori del piccolo, è stata pubblicata sui social ed ha avuto molto successo, emozionando e commuovendo tantissime persone. Il piccolo si chiama Alen Castañeda Zelada, ha sei anni e ha deciso di uscire in strada per pregare Dio per l’amore che prova per i suoi nonni, che non vede da quando in Perù è iniziato l’isolamento. Ad un giornale locale ha dichiarato: “Prego perché Dio si prenda cura di chi è affetto da questa malattia. Sto chiedendo che nessuno esca, molti anziani stanno morendo per questo”. Abraham Castañeda Malca, il padre del ragazzo, ha detto a RPP Noticias che suo figlio ha lasciato la sua casa per alcuni minuti per pregare per strada: “Siamo una famiglia cattolica e sono rimasto piuttosto sorpreso, stanno accadendo tante cose in questo mondo, la pandemia, vedere tante persone che muoiono… È stato davvero inaspettato. Mio figlio è un bambino di sei anni e non pensavo che avrebbe reagito in questo modo”.

Alen trascorre le sue giornate con i suoi genitori nella loro casa di Junin Street. Nel loro quartiere, i vicini si organizzano per creare una catena di preghiera ogni sera, alle 20:00, e chiedono a Dio la fine di questa pandemia.

Voi unimamme avevate visto la foto del piccolo? Cosa ne pensate del suo gesto?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.