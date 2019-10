Un bimbo portoghese è nato senza volto, il medico che aveva in cura la mamma è stato sospeso.

Unimamme, oggi vi parliamo di un caso che ha sconvolto il Portogallo e che sta avendo risonanza internazionale in virtù della sua gravità.

Neonato con gravissime malformazioni: il caso in Portogallo

Il piccolo Rodrigo è un bambino venuto alla luce il 7 ottobre scorso presso l’ospedale São Bernardo di Setúbal, a 40 km da Lisbona, purtroppo il bimbo è praticamente privo del volto. Gli mancano entrambi gli occhi, il naso, parte del cranio e del cervello. Secondo i dottori Rodrigo non sarebbe dovuto sopravvivere al parto, ma contro tutti i pronostici il neonato è da due settimane in ospedale con la sua mamma vicino. I genitori erano completamente impreparati alle condizioni del figlio, perché durante i vari esami il loro medico, il dottor Arthur Carvalho, non aveva notato nulla di anomalo. L’uomo, infatti, aveva fatto 3 ecografie alla mamma di Rodrigo, senza riscontrare mai niente.

Quando la donna era al sesto mese di gravidanza si è sottoposta a un esame in 5D in un’altra clinica e lì è stata sollevata la possibilità che il feto avesse dei problemi. Sempre il dottor Carvalho però ha respinto le insinuazioni spiegando che con gli ultrasuoni a volte non si può vedere ilvolto del piccolo se incollato al ventre della mamma. Quando il piccino è nato i medici gli hanno dato solo poche ore di vita. I suoi genitori hanno sporto denuncia contro il dottor Carvalho ed è emerso che il loro non era l’unico caso.

Esistono infatti almeno sei denunce contro di lui, risalendo molto indietro nel tempo. Altri genitori si sono fatti avanti raccontando il fallimento del dottor Carvalho nel trovare gravi problemi nelle gravidanze. Uno di questi casi risale al 2011 e riguarda un bimbo venuto alla luce con deturpazione al viso, gambe deformi e gravi danni al cervello. La mamma di questo bimbo, Laura Afonso, aveva sporto denuncia contro il dottor Carvalho, ma questa era stata archiviata. Ora questo bimbo ha 8 anni e non parla e non cammina, nonostante sia stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici. In un altro caso un bimbo nato nel 2007 è morto alcuni mesi dopo il parto, sempre il dottor Carvalho non aveva riscontrato le gravi malformazioni da cui era affetto.

LEGGI ANCHE > BAMBINO NATO SENZA OCCHI E SENZA NASO ORA HA UN NUOVO VOLTO (FOTO)

Miguel Guimarães, presidente dell’associazione dei medici del Portogallo ha indetto una conferenza stampa dove ha dichiarato di aver contattato direttamente il dottor Carvalho che nel frattempo è stato sospeso per 6 mesi, mentre proseguono le indagini. Alexandre Valentim Lourenco, a capo del concilio disciplinare, ha detto: “c’è una forte evidenza della negligenza del dottore che può portare a una sanzione disciplinare“. Nel frattempo Rodrigo lotta per la vita in ospedale. Unimamme, voi cosa ne pensate di questo caso di cui si parla su BBC? Secondo voi è possibile che questo medico non abbia notato i gravi problemi dei bimbi durante la gravidanza e in così tanti casi?