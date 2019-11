Un neonato che sembrava morto ha ripreso vita quando si è trovato con i genitori.

Quando è venuto alla luce Oscar Bedford era blu e privo di vita, nonostante i medici avessero tentato in ogni modo di resuscitarlo, il piccino non aveva mostrato nessun segno di miglioramento. Così è stato posto in una incubatrice prima che i genitori potessero dargli il saluto finale.

Neonato sembra morto, ma avviene qualcosa

“Hanno detto che dopo averlo tolto dall’incubatrice sarebbe morto nel giro di pochi istanti” ha detto la sua mamma, Chelsea. Lei e il compagno, Greg, sono stati trasferiti in una stanza presso il Leicester Royal per genitori in lutto. Pensando che la nonna materna Sally Ann non avrebbe mai avuto occasione di vedere il nipotino, Chelsea l’ha contattata su Face time. Poi ha puntato la telecamera su Oscar che era appoggiato al suo petto. A metà della chiamata è successo qualcosa di assai inaspettato.

“Mia madre si trovava presso l’Highcross Shopping Center quando le è arrivata la chiamata a un certo punto ha visto Oscar aprire gli occhi e ha lanciato un urlo” ricorda la mamma Chelsea “Mi sono seduta sul letto e ho scosso la testa come fanno nei film, è stato straordinario, la miglior sensazione del mondo. Ho dovuto darmi un pizzicotto”. A quel punto i medici hanno suggerito a Chelsea di dare del latte al figlio e successivamente l’hanno trasferito in un altro ospedale. Nonostante il colpo di scena i medici le hanno detto di non farsi troppe illusioni. “Per mio figlio c’era un ordine di non resuscitarlo, ma dopo 3 giorni è stato tolto da quel programma”. Oscar si è ripreso a tal punto da poter tornare a casa a Leicester con i genitori. Ha ancora molte difficoltà “ora ha 18 mesi, ma è come se fosse un bambino di nemmeno 3 mesi, a ogni modo ride, gli piacciono le luci, nonostante sia parzialmente non vedente. Gli piace sentire voci nuove e la musica. Gli piace essere tenuto in braccio e le bolle”.

Oscar ha l’epilessia e la sua famiglia non sa quanto a lungo vivrà. Mamma Chelsea conclude “non so quanto a lungo potrò avere Oscar, ma mentre è qui sento che dovrebbe avere tutto, soprattutto dopo quanto ha attraversato”. Ora Chelsea sta cercando di raccogliere dei fondi per la fisioterapia del figlio tramite Go fund Me. Nel frattempo i genitori attendono l’arrivo di una sorellina. Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla sul Mirror?