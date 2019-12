Bimbo nato senza occhi trova una famiglia.

Unimamme oggi vi raccontiamo una storia a lieto fine per un bambino che necessitava una famiglia.

Bambino abbandonato ha trovato una famiglia

Alexander K, detto Sasha, è un bambino nato senza occhi a causa di una rara condizione che l’ha privato dei bulbi oculari. Il piccino è venuto alla luce nella città di Tomsk, in Siberia, lo scorso Aprile. La sua giovane mamma aveva appreso della disabilità del figlio a uno stadio avanzato della gravidanza e aveva deciso di abbandonare il piccolo. Secondo i medici russi il suo è solo uno dei 3 casi conosciuti. A parte la cecità Sasha è un bambino sano e di lui, fino a questo momento, si è occupata un’infermiera che ha portato il piccolo San Pietroburgo dove i medici gli hanno impiantato delle piccole orbite per evitare che gli si deformasse il volto. Secondo i medici non c’è nessuna possibilità che questo bambino possa vedere.

Dopo che Siberian Times aveva parlato della sua storia, raccontando che Sasha era in cerca di una famiglia, il bimbo è riuscito a trovarne una. Il bimbo ha già trascorso le feste di Natale con la sua nuova famiglia. I funzionari del Governo hanno commentato: “é successo durante quest’ultimo mese… Non possiamo rivelare ulteriori dettagli sulla famiglia. Siamo, ovviamente, molto felici per Sasha e auguriamo a lui e ai suoi nuovi genitori tutto il meglio possibile”. Anche la giornalista che si era occupata del suo caso ha rilasciato una dichiarazione: “avrà delle sorelle con cui giocare nella sua nuova famiglia e tanto amore“. L’infermiera che lo ha accudito ha aggiunto: “non è diverso dagli altri bambini, gioca e sorride come un bambino sano. Ama nuotare, è molto allegro“. Unimamme, cosa ne pensate di questa storia raccontata su Storydeyhere?Noi siamo molto felici che questo piccino abbia trovato chi gli vuole bene.

