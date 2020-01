Bambola “trans” in vendita condivisa sui social provoca indignazione | FOTO

In Russia è stata messa in vendita una bambola “trans”. Le foto diventati virali hanno creato molto polemiche, ma c’è anche chi pensa sia una notizia falsa.

Una foto di una bambola è diventata virale nella rete. Si tratta di una bambola molto particolare, perché nella parte superiore è una bambola con capelli biondi e lunghi ed ha un vestito femminile, mentre nella parte inferiore ha i genitali maschili. La bambola sembrerebbe essere in vendita in alcuni negozi di giocattoli in Russia, ma c’è chi ipotizza che la notizia non sia veritiera.

Bambola trans in vendita: la notizia fa discutere, ma non è la prima volta

La foto della bambola “transgender” è stata diffusa sui social media in Russia. La bambola che anche se sembra femminile, ha i genitali maschili, ha causato indignazione online dopo essere stata avvistata in un negozio di giocattoli in Russia. Un utente, di quelli che non approvano la bambola, ha chiesto: “Va bene produrre giocattoli del genere per i bambini?“. Un altro ha detto: “Penso che sia davvero terribile quello che sta succedendo nella testa del genitore di questo bambino. Hai considerato che potrebbe essere semplicemente un difetto di fabbricazione? O hanno accidentalmente messo una testa femminile su un corpo maschile?”. Mentre un altro ha commentato: “Devi solo tagliare i capelli della bambola e cambiarli in un paio di pantaloni”.

LEGGI ANCHE > UNA MAMMA CREA BARBIE CHE ALLATTANO AL SENO PER COMBATTERE I PREGIUDIZI – FOTO

Le foto sarebbero state scattate in un negozio di giocattoli Planeta Igrushek (Pianeta dei Giocattoli) nella città di Novosibirsk in Siberia.

Non è la prima volta che una cosiddetta bambola transgender è al centro di polemiche. Nel 2014, un giocattolo che sembrava avere genitali maschili è stato definito come la prima bambola transgender al mondo. Il giocattolo, che era in vendita in Argentina, ha causato shock tra i genitori dopo che una madre ne ha pubblicato una foto sul suo account Facebook. La madre ha affermato che sua figlia di tre anni ha scoperto quelli che sembravano genitali maschili sotto la gonna della bambola mentre giocava. Anche la famosa Mattel, a settembre del 2019, ha annunciato il lancio della prima linea di bambole di genere neutro.

LEGGI ANCHE > IN ARRIVO NUOVE BARBIE: SULLA SEDIA A ROTELLE E CON UNA PROTESI

La notizia è stata ripresa da vari siti internazionali, tra cui il Daily Mail, ma c’è chi sostiene che sia una notizia falsa, come il sito Butac. Affermando che: “Non si trova nessuna traccia su cataloghi di giocattoli online di nulla del genere, che si tratti di un errore di produzione? O ancor più probabilmente è solo un bambolotto anatomicamente “corretto” maschio a cui qualche buontempone ha applicato il volto di una bambola femmina”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa bambola? La comprereste? Pensate che sia una notizia falsa?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS