Arriva la nuova linea di giocattoli Barbie Fashionistas dove vi è più inclusione e diversità e dove si può scegliere tra tonalità di pelle diversi.

La mitica Barbie, bambola della nostra infanzia e di quella di moltissime bambine odierne, ha deciso di rifarsi il look con la linea Barbie Fashionistas.

Nuove barbie ancora più inclusive

Questa infatti è la linea in cui il noto brand offre più diversità e inclusione. Tutte le bambine, ma anche i bambini potranno scegliere tra una notevole quantità di bambole dalle tonalità di pelle diverse, ma che presentano anche colori di occhi, texture e colori di capelli, corporature e look diversi. Persino Ken è disponibile in 4 corporature, 18 tipi di lineamenti, 13 incarnati, 9 colori di occhi e 22 colori di capelli. Tra le novità per le Barbie ci sono diverse forme del corpo: Talle, Petite, Curvy, ma anche una doll con un punto vita meno definito e braccia robuste.

Le Barbie di questa nuova collezione riflettono disabilità permanenti, tra di loro spicca una bambola sulla sedia a rotelle e un’altra con una protesi alla gamba color oro. Infine abbiamo anche una bambola senza capelli che rappresenta il trend dall’hairstyle delle passerelle della moda. In questo caso anche una bambina che per qualche motivo sta perdendo i capelli può rivedersi. Già dal 2019 Barbie aveva iniziato ad introdurre bambole con disabilità permanenti, come una bambola con un arto artificiale grazie alla collaborazione con Jordan Reeves, una ragazzina dodicenne che cerca soluzioni creative per aiutare i ragazzi che hanno disabilità per creare esperienze di gioco rappresentative.

La Mattel ha creato anche una Barbie con la vitiligine, prodotta dopo un consulto con un dermatologo in modo che la vitiligine fosse riprodotta in modo accurato. “Siamo fieri che Barbie sia la doll line più diversificata sul mercato e che continui a evolversi per meglio riflettere il mondo che circonda le bambine. Il nostro impegno a dare una migliore rappresentazione del mondo conduce ad un’importante conversazione culturale e sappiamo che i nostri sforzi si riflettono su 8 trimestri consecutivi di crescita, con il comparto delle Fashionistas in crescita a doppia cifra nel 2019” ha dichiarato Lisa McKnight, SVP Barbie & Global Head of Dolls. Gli sforzi di Barbie nel promuovere una cultura della diversità stanno venendo premiati. Più della metà delle bamboole vendute nel mondo l’anno scorso erano diverse dolls. La nuova gamma Barbie Fashionistas sarà disponibile in Italia dal 15 febbraio 2020. Unimamme, voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Comprerete qualche modello per le vostre bimbe?

