Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha iniziato una scuola molto costosa.

Unimamme, di recente vi abbiamo parlato del rientro a scuola di alcuni figli di vip.

Santiago: la retta della sua scuola

Tra di loro c’era anche il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

La nota showgirl ha voluto scattargli una foto in bianco e nero per ricordare questo importantissimo momento, forse con un tocco di nostalgia.

Il rientro a scuola di Santiago è stato però accompagnato da alcune polemiche che però non hanno turbato la showgirl.

Nell’immagine condivisa infatti Santiago è in piedi su una panchina e qualche utente ha fatto presente alla mamma di insegnargli l’educazione.

A ogni modo Santi è iscritto all’American School of Milan, un istituto in cui l’istruzione è suddivisa in 4 cicli: lower elementary, upper elementary, middle school e high school.

Si tratta di un istituto privato la cui retta parte dal 10200 Euro e che arriva a 19 500 se a pagare sono persone fisiche. Se invece a pagare sono aziende i costi possono essere anche maggiori.

Ci sono altri figli di vip che frequentano questa scuola d’èlite: Sofia e Mattia Fargetta, figli di Mario e di Federica Panicucci, ma anche Lua Sophie e Sol Gabriel Stoppa, figli dell’inviato di Striscia la notizia Edoardo e di Juliana Moreira.

In questi giorni, come accennavamo, altri bimbi famosi sono ritornati dietro ai banchi di scuola o hanno fatto il loro esordio: tra di loro anche Charlotte e George, figli del Duca e della Duchessa di Cambridge che, a loro volta, frequentano una scuola londinese molto costosa: la Thomas’s Battersea con la sua retta da 6 mila sterline a semestre.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo dettaglio sulla scuola scelta da De Martino e Belen per il loro bambino?