La Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l’8 Aprile scorso, ha inaugurato il nuovo Osservatorio per l’infanzia e l’adolescenza.

Nuovo Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza: chi sono i prescelti

I partecipanti all’osservatorio si sono riuniti in videoconferenza, viste le norme in vigore per prevenire il diffondersi del contagio da Covid 19. Le persone incaricate sono un 50ina e sono rappresentanti di amministrazioni centrali, enti pubblici e territoriali, parti sociali e della società civile, ordini professionali ed esperti. Questo nuovo gruppo di lavoro deve valutare l’impatto dell’emergenza coronavirus sui bambini e i ragazzi. Questo per scoprire le misure necessarie per favorire il benessere emotivo e materiale dei nostri giovani e bambini.

I vari esperti sono stati d’accordo sul fattore tempestività per i bambini e i ragazzi. Inoltre bisognerà provvedere a un lavoro di medio periodo per un piano d’azione serio. In modo particolare ci si è concentrati sull’impoverimento a causa dell’emergenza sanitaria e la quarantena e l’effetto su adolescenti e bambini. Tra le persone chiamate a far parte di questo importante gruppo troviamo:

Giuseppina Maria Patrizia Surace, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e membro del Consiglio Direttivo dell’ UNICEF Italia,

Katia Scannavini, Vice Segretaria ActionAid Italia,

Italia, Chiara Pacifici dell’ufficio Educazione Formazione Amnesty International Italia,

Donatella Turri, direttrice della Caritas diocesana di Lucca,

diocesana di Lucca, Liviana Marelli, responsabile Infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA,

Sergio Bottiglioni per la Federazione Italiana Scoutismo,

Elisa Crupi per Libera,

Arianna Saulini, responsabile monitoraggio e Advocacy per Save the Children,

Federica Giannotta responsabile di Terre des Hommes.

Oltre a loro ci sono anche gli esperti:

Andrea Bonsignori , ha 41 anni, vive a Torino e da 10 dirige il Cottolengo di Torino, è anche fondatore della la Piccola Casa della Divina Provvidenza della Fondazione Italiana per l’Autismo, inoltre è membro del CDA,

ha 41 anni, vive a Torino e da 10 dirige il Cottolengo di Torino, è anche fondatore della la Piccola Casa della Divina Provvidenza della Fondazione Italiana per l’Autismo, inoltre è membro del CDA, Mario De Curtis invece è Professore Ordinario di Pediatria alla Sapienza, Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I di Roma e Direttore del Master di Neonatologia,

invece è Professore Ordinario di Pediatria alla Sapienza, Direttore dell’Unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Umberto I di Roma e Paola Milani è professoressa di pedagogia generale e sociale , presso l’Università degli Studi di Pavia,

è , presso l’Università degli Studi di Pavia, Fausta Ongaro , professoressa di demografia presso l’Università di Pavia,

, presso l’Università di Pavia, Maria Rita Parsi , psicologa e psicoterapeuta ,

, , Rosa Rosnati, Professore ordinario di Psicologia sociale presso la facoltà di Scienze Politiche e sociali e docente di Psicologia dell’adozione e dell’affido e dell’enrichment familiare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,

presso la facoltà di Scienze Politiche e sociali e docente di presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Maria Sandra Telesca dirigente azienda sanitaria per la regione Fiuli Venezia Giulia,

Federico Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta, ricercatore universitario ‘Istituto di Psichiatria e Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e in qualità di dirigente medico presso il Day Hospital di Psichiatria e Tossicodipendenze del Policlinico Gemelli, inoltre è coordinatore dell’Ambulatorio Internet Addiction Disorders del Policlinico Gemelli, un tipo di ambulatorio d’avanguardia a livello europeo e mondiale.

L’osservatorio resterà in carica fino fino al 17 febbraio 2023.

Unimamme, cosa ne pensate di questo team di cui si parla su Vita? Noi confidiamo in loro per la salute psico-fisica dei nostri figli.

