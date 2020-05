Una bimba di un anno è stata contagiata e con il papà da diversi giorni vive in isolamento. L’uomo spera di poter ritornare presto a casa con la figlia.

Un papà da molto tempo è ricoverato in isolamento con la figlia di un anno perché entrambi sono risultati ancora positivi al Covid-19. L’uomo cerca di fare del suo meglio nell’accudirla e nel non farle sentire la mancanza della mamma e della sorella maggiore.

Bimba di 1 anno contagiata con il papà: “Cerco di farla sentire tranquilla”

Era l’11 aprile quando Domenico, 46 anni ha scoperto di essere positivo e siccome anche la sua mamma era positiva hanno deciso di fare il tampone a tutta la famiglia. Era il 18 aprile quando ha saputo che sua moglie e la prima figlia erano negativi, mentre la piccola Eleonora era stata anche lei contagiata: “È stato il momento più brutto: ci dicevano di stare tranquilli, che ai bambini non prende, poi è arrivato il risultato. Un colpo al cuore”.

I due sono stati prima ricoverata al Bambino Gesù di Palidoro per poi essere trasferiti al Marriot, sempre loro due insieme, assistiti dai medici e dagli operatori sanitari del Gemelli, come riportato anche da Il Messaggero.

Domenico passa le sue giornate prendendosi cura della piccola Eleonora: “La giornata per me è tutta dedicata a lei, è fatta di una routine un po’ straordinaria, di piccole cose semplici, in cui cerco di intrattenerla, di inventare giochi per lei, di colmare la nostalgia della sua casa e della mamma. Mi ritrovo a fare cose che di solito fa mia moglie, non me l’aspettavo, e per me è diventato un modo nuovo di essere papà”.

Con la sorella maggiore, di due anni e mezzo, Eleonora giocava sempre ed è sempre stata una bimba vivace: “Di solito a casa era una gran giocherellona, qui con me è diventata più calma, cerco di non farla intristire, di farle trascorrere il tempo in modo sereno, di darle tranquillità”.

Domenico sta aspettando che la piccola faccia i suoi primi passi: “Lei ormai sta in piedi dritta. A casa aveva un carrellino per muoversi. Qui ci sono io. Si appoggia, poi si lascia. Aspetto che faccia qualche passetto da sola. Magari la vedo camminare per la prima volta”.

Oltre a farla giocare, a raccontarle favole di sua fantasia, le cambia i pannolini, le preparare il pranzo, la veste e le fa il bagnetto la sera.

