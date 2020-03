Una bimba di 2 anni in sedie a rotelle riceve in regalo una Barbie come lei. La sua reazione ha fatto il giro del web ed ha commosso tutti.

In occasione dei 60 anni della Barbie, la famosa bambola della Mattel, ha lanciato sul mercato delle nuove bambole. Per anni la Barbie è sempre stata la stessa, alta, magra, con capelli biondi o castani, ma sempre perfetta. Con la nuova linea le bambole vanno a rappresentare le diversità e le disabilità. Oltre alle Barbie “curvy” sono state messe sul mercato Barbie con una protesi alla gamba e sulla sedia a rotelle. Proprio quest’ultima ha reso molto felice una bambina di due anni. Il video della bimba contenta ha fatto in poco tempo il giro del mondo.

Bimba di 2 anni riceve una Barbie speciale: la sua reazione è unica

Ella è una bambina di due anni che è nata con la spina bifida, un difetto alla nascita in cui il midollo spinale non si sviluppa completamente. Questa condizione le ha provocato una paralisi completa degli arti inferiori e per questo è costretta a muoversi solo grazie alla sua sedia a rotelle. La mamma di Ella, Lacey Brown-Rogers, ha regalato alla figlia la Barbie sulla sedia a rotelle, la reazione della piccola al regalo è stata esilarante e molto dolce.

La Barbie che Lacey ha donato alla figlia assomiglia proprio ad Ella: capelli biondi ed è su di una sedie a rotelle blu. Quando Ella ha visto la bambola è esplosa di gioia, nel vedere una bambola che le assomiglia così tanto.

LEGGI ANCHE > IN ARRIVO NUOVE BARBIE: SULLA SEDIA A ROTELLE E CON UNA PROTESI

La mamma ha ripreso la scena ed ha condiviso sul suo profilo Facebook il video, che ha ricevuto tantissimi commenti positivi, in molti si sono innamorati della piccola Ella.

A NEWS4SA la mamma di Ella ha affermato che la figlia non parla, ma quando ha aperto il suo regalo per Natale si è subito capito che le piaceva molto, le sue espressioni hanno detto tutto.

Ha inoltre inviato le foto della figlia alla Mattel ringraziando per aver creato una bambola che assomigliava a sua figlia: “La Mattel ha incluso mia figlia. Per qualcuno che ha un figlio con bisogni speciali, significa molto“. La risposata della Mattel non si è fatta attendere, l’azienda ha inviato altre bambole ad Ella, il che ha reso la piccola ancora più felice.

LEGGI ANCHE > MAMMA USA LA SEDIA A ROTELLE DELLA FIGLIA PER TRASFORMARLA IN CENERENTOLA

Voi unimamme avete visto il video? Cosa ne pensate delle nuove bambole della Mattel? Vi piacciono?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.