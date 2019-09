Bimba muore di malaria ad Alessandria, era tornata da un viaggio in Africa. Cosa è successo.

Tragedia all’ospedale di Alessandria, una bambina di 7 anni è morta di malaria. La piccola era stata in Nigeria con la madre, originaria di quel Paese. Una vicenda che ha scosso la comunità di Carbonara Scrivia, dove la bambina viveva con la madre e il padre italiano. I genitori accusano la pediatra della figlia.

Bimba muore di malaria ad Alessandria, dopo un viaggio in Africa

Una bimba di 7 anni è morta di malaria venerdì notte all’ospedale pediatrico di Alessandria. La bambina era stata ricoverata nel pomeriggio in gravi condizioni. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

La piccola aveva contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria, Paese di origine della madre dove si era recata insieme a lei. La diagnosi è arrivata subito, ma le cure sono state inutili. Subito dopo il ricovero la bambina è stata trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica dell’ospedale, purtroppo non è bastato a salvarle la vita.

LEGGI ANCHE -> BAMBINA DI 4 ANNI MUORE DI MALARIA A BRESCIA: IL PARERE DEGLI ESPERTI

Il padre della piccola ha sporto denuncia per chiedere di accertare eventuali mancanze da parte dei sanitari. Anche la madre ha chiesto che venga fatta chiarezza sulla morte della figlia e ha accusato la pediatra che aveva in cura la bambina. La donna, infatti, ha riferito che prima della partenza per l’Africa avrebbe chiesto consiglio alla pediatra sulla necessità di sottoporre la figlia alla profilassi antimalarica, che però non sarebbe stata effettuata. La bambina, invece, è stata vaccinata contro la meningite.

Dopo la denuncia contro ignoti presentata dai genitori della piccola, la Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha già disposto il sequestro della cartella clinica, per valutare se vi siano delle responsabilità mediche.

La Nigeria è un Paese in cui la malaria è endemica ed è molto elevato il rischio di contagio, per tutto l’anno. Soprattutto è elevato il rischio per la forma provocata dal parassita Plasmodium falciparum, una delle più pericolose.

La bambina frequentava la seconda elementare, ha iniziato a stare male lo scorso lunedì 23 settembre, con dolori alla pancia e alla testa. A causa dei dolori aveva smesso di andare a scuola, ma la pediatra, secondo il racconto della madre, non avrebbe sospettato nulla di grave, prescrivendo alla bimba solo alcune pastiglie e dello sciroppo della tosse. Venerdì le sue condizioni si sono aggravate e la piccola è stata portata in ospedale.

L’ospedale in una nota comunicato che “la bambina è arrivata all’Infantile in condizioni gravi. La diagnosi della malattia, malaria, è avvenuta in modo tempestivo direttamente al Pronto Soccorso. I medici hanno pertanto proceduto con la massima rapidità alla somministrazione della terapia, secondo le indicazioni che sono previste nei protocolli”, tuttavia “nonostante l’alta professionalità delle cure e l’immediatezza degli interventi, la bimba è deceduta in serata”. “Il personale che ha assistito la piccola così come la direzione dell’azienda – prosegue la nota – sono provati dalla vicenda e si uniscono al dolore della famiglia che ha sporto denuncia contro ignoti e rimangono a disposizione alla collaborazione con le autorità competenti per comprendere lo svolgimento dei fatti”.

La notizia è stata riportata dall’edizione di Torino di Repubblica online.

Che dire, unimamme, non c’è molto da commentare.

Cos’è la malaria, i rischi per i bambini

Sul sito web del Ministero della Salute si legge: “La malaria è una malattia infettiva causata da un protozoo, un microrganismo parassita del genere Plasmodium, che si trasmette all’uomo attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles. Le zanzare infette sono dette “vettori della malaria” e pungono principalmente tra il tramonto e l’alba. La malaria costituisce un enorme problema sanitario mondiale ed è la principale causa di morbilità e mortalità in numerose nazioni. In Italia è scomparsa a partire dagli anni ’50 e i casi di malattia che si verificano, comunque, ogni anno nel nostro Paese sono legati soprattutto ai turisti che rientrano da paesi malarici e all’immigrazione da tali Paesi”. Esistono diverse specie di parassiti che causano la malaria, il Plasmodium falciparum è il più letale.

Sempre il Ministero della Salute avverte che “i bambini sono ad alto rischio di contrarre la malaria, poiché possono ammalarsi rapidamente e in modo grave, pertanto, la febbre in un bambino di ritorno da un viaggio in una zona malarica deve essere sempre considerata sintomo di malaria, a meno che non sia possibile dimostrare il contrario.

Il viaggio in zone endemiche, particolarmente ove vi sia trasmissione di P. falciparum clorochino-resistente è sconsigliato per i bambini molto piccoli. Oltre alla protezione nei confronti delle zanzare, essi dovrebbero seguire un regime di chemioprofilassi appropriato, secondo le prescrizioni del medico”.