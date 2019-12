Un bimbo di tre anni cerca aiuto per salvare il suo papà che si è sentito male. Un’eroe di Natale aiutato da dei passanti.

Un vero eroe di Natale, così si può definire un bambino di soli tre anni che ha cercato aiuto per il suo papà che ha avuto un malore. Il piccolo con il suo camioncino cavalcabile è uscito di casa per cercare aiuto. Per fortuna due donne lo hanno intercettato mentre era su di una strada trafficata ed hanno chiamato i soccorsi.

Bimbo cerca aiuto per salvare il papà: in mezzo al traffico col camion giocattolo

Una storia a lieto fino è quella che ha raccontato la BBC, Stefan Snowden è un bambino di tre anni che vive a Twenty nel Lincolnshire, Inghilterra, con i suoi genitori, sua madre, Carla Neve di 25 anni e suo padre Marc di 28 anni. Qualche giorno fa il piccolo era in casa da solo con il padre e mentre quest’ultimo era sul divano ha avuto una crisi ed è svenuto.

Stefan senza perdersi d’animo si è subito messo alla ricerca dei soccorsi. Ha preso il suo giocattolo cavalcabile, un camioncino dei Paw Patrol, dei personaggi che compiono operazioni di salvataggio, ed è uscito di casa. Si è spinto fino ad una strada molto trafficata, percorrendo centinaia di metri accanto a camion veri che sfrecciavano velocemente.

Per fortuna, due donne lo hanno intercettato e fermato per aiutarlo. Quando la polizia è arrivata, Stefan ha subito detto che il papà si era sentito male a casa. In questo modo il bimbo di tre anni ha salvato il padre che in poco tempo si è ripreso. La mamma intervistata dalla BBC ha detto che il figlio “è stato proprio coraggioso. Stefan sa come uscire dalla porta principale e deve essere andato a prendere il suo camion”.

L’ispettore Rachel Blackwell, della polizia del Lincolnshire, ha elogiato le due donne che sono intervenute per prime per aiutare Stefan e suo padre: “Senza le sue azioni rapide il bambino avrebbe potuto essere gravemente ferito o peggio” ha detto della donna che ha fermato il traffico. L’altra donna ha intrattenuto il piccolo a casa sua mentre arrivavano i soccorsi. L’ispettore Blackwell ha aggiunto che il signor Snowden ora “sta bene” e la famiglia è “tanto grata a queste due persone straordinarie” che hanno aiutato il figlio.

Il papà di Stefan è molto grato al figlio: “Soffro di convulsioni a causa della mia epilessia, quindi è pericoloso per la vita se ne ho uno quando sono da solo. Sono molto orgoglioso di Stefan”.

