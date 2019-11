Uno studio indaga l’origine di una particolarità che riguarda gli abitanti delle Isole Salone che sono biondi naturali ma con la pelle scura.

Gli abitanti delli Isole Salomone hanno la carnagione scura e i capelli biondi. Vediamo un po’ la loro storia: i malesiani migrarono poche centinaia di anni fa. La Malesia si estende dalla parte ovest del Pacifico al mare Arafura. La maggior parte delle isole sono collocate al Nord, mentre ce ne sono alcune a nord est dell’Australia, tra queste ci sono anche le Isole Salomone. La maggior parte dei malesiani vive in aree rurali e ha praticato il cannibalismo fino a poco tempo fa. Praticavano anche la caccia e la schiavitù.

Malesiani biondi: un mistero da risolvere

I malesiani delle Isole Salomone si distinguono per la pelle scura e capelli incredibilmente biondi, il 5-10% di loro li hanno così. Ci si chiede quindi da dove derivino questi capelli così chiari. Alcuni sostengono che sia colpa della dieta ricca di pesce, altri del sale e infine, alcuni ritengono che derivino da tratti genetici ereditati dagli europei di passaggio. Uno studio condotto presso la Stanford University ha confermato che i capelli biondi sono il frutto di una variante genetica distinta dal gene che dà agli europei i capelli biondi. Il co autore dello studio, Carlos Bustamante, professore di genetica a Stanford ha commentato: “dal momento che la maggior parte degli studi sulla genetica includono solo partecipanti di origine europea potremmo avere una visione molto distorta di quali geni e mutazioni influenzano i tratti che stiamo studiando. Qui abbiamo cercato di studiare se uno dei tratti umani più sorprendenti, i capelli biondi, ha lo stesso o diverso fondamento in diverse popolazioni umane”.

I ricercatori Myles e Nicholas Timpson hanno viaggiato presso le Isole Salomone per ottenere maggiori informazioni. Il capo locale ha approvato le loro ricerche così i due hanno proceduto allo studio. Ecco come si è svolto:

hanno radunato i partecipanti

hanno controllato i capelli e la pelle usando un misuratore di luce riflettente

hanno letto la pressione del sangue e misurato l’altezza

hanno misurato il peso dei partecipanti

campioni di saliva hanno fornito il dna

sono stati raccolti 1209 campioni

I campioni sono stati usati per condurre analisi genetiche. Eimer Kenny, un altro ricercatore, commenta: “in una settimana abbiamo avuto i primi risultati. Era un segnale sorprendente che indicava un singolo gene, è una cosa che accade raramente nella scienza.” Per le esigenze delle loro analisi hanno selezionato 43 persone locali bionde e 42 con i capelli scuri dagli estremi opposti del 10% della loro gamma di pigmentazione dei capelli.

Stando ai risultati le persone malesiane hanno un gene TYRP1 che potrebbe dare loro i capelli biondi e la melanina. Si tratta di geni diversi da quelli caucasici. Sorprendentemente i capelli dei bambini si scuriscono quando crescono. In altre parole si tratta di un gene recessivo. Un’altra analisi simile sui genomi di 52 persone da ogni parte del mondo ha mostrato che questa mutazione non è comune tra i genomi europei. Si sviluppa e rimane tra i malesi. Unimamme, cosa ne pensate di questa scoperta di cui si parla su Stanford Medicine?

