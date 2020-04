Bobo Vieri e Costanza Caracciolo condividono una foto di famiglia con le loro figlie sui social. La piccola Isabel è nata il 25 marzo scorso.

Unimamme, il 25 marzo scorso, come forse ricorderete, è nata la piccola Isabel, l’ultima figlia di Bobo Vieri e di sua moglie Costanza Caracciolo.

Una famiglia riunita a Pasqua

Come accennavamo Isabel è venuta alla luce il 25 marzo scorso, una bellissima sorellina per Stella, diventata così sorella maggiore. Di recente l’ex campione ha voluto condividere una bella foto di famiglia sui social, per tutti i suoi fan dei tempi in cui faceva meraviglie sul campo da calcio. Vieri, la Caracciolo e le bimbe sono comparsi in abiti casual seduti su un divano con le loro piccole. Lo scatto risale alla giornata di Pasqua che Vieri, come tanti altri italiani, ha trascorso a casa, insieme alle donne più importanti della sua vita.

Nella foto pubblicata Vieri tiene in braccio Stella, mentre la moglie, Costanza Caracciolo, tiene in braccio Isabel. L’ex velina, in particolare, ha le dita alzate per mimare il gesto di vittoria. Il 25 marzo scorso. “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata bene”. Unimamme, vi è piaciuta la foto condivisa da Vieri su Instagram? Cosa ne pensate? Sono o no una bella famiglia?

