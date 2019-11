Morgan Beck, moglie di Bode Miller, ha dato alla luce due gemelli, il campione ha aiutato a farli nascere.

Finalmente sono venuti alla luce i figli gemelli del campione sportivo Bode Miller e di sua moglie Morgan Beck. Il parto è avvenuto in casa, ma è stato un po’ più più drammatico di quanto la coppia si aspettasse.

Gemellini di Bode Miller: sono arrivati

I piccoli sono venuti alla luce l’8 novembre scorso e il campione olimpionico ha dato l’annuncio su Instagram: “non ci sono parole per momenti come questo, 30 minuti di travaglio per portarci uno dei più grandi doni ed esperienze che abbia mai ricevuto. Benvenuti nel mondo ragazzi Speed Racer. Mamma Morgan ha spiegato a Today: “io sto bene, stiamo ancora galleggiando su questa esperienza, è stato straordinario il modo spontaneo in cui è avvenuto”. Purtroppo l’ostetrica non è arrivata in tempo e così sono dovuti intervenire la madre di Bode, un’ex ostetrica che non praticava più da 20 anni e che non aveva mai assistito un parto gemellare e Bode stesso.

“Nel tempo che ci hanno impiegato ad arrivare io e mia mamma tenevamo i bambini tra le braccia. Eravamo entrambi molto rilassati e informali, ma certamente non eravamo qualificati per assistere un parto gemellare in casa”. Da parte sua mamma Morgan ha commentato su Instagram: “8 novembre un giorno che non avrebbe potuto essere scritto più perfetto di così per portare nel mondo questi due. La storia della loro nascita è strabiliante e non vedo l’ora di condividerla. Sono insanamente sopraffatta e grata per questi doni che la mia bambina continua a portarci.” Nel corso delle ultime settimane Morgan aveva condiviso diverse immagini della sua gravidanza in corso che stava volgendo al termine. Mamma Morgan aveva quindi condiviso un’immagine allo specchio in cui mostrava la pancia con la didascalia: “sto impazzendo”, nel senso che era impaziente di conoscere i suoi due ultimi piccini. In un’altra immagine a 36 settimane di gravidanza Morgan mostrava la cover del telefono con un’immagine della figlia Emeline, annegata in una piscina a 2 anni.

LEGGI ANCHE > “NOSTRA FIGLIA è ANNEGATA IN 30 SECONDI” L’APPELLO DI BODE MILLER E DELLA MOGLIE

La coppia aveva annunciato la nuova gravidanza in agosto, la donna aveva parlato della nuova gravidanza come qualcosa di miracocolo in cui Emeline aveva avuto parte. All’epoca aveva detto: “dovrei partorire all’incirca l’11/11 che non è molto lontano dal compleanno di Bode il 10/12, da quando l’ho conosciuto mi ha sempre detto che avrebbe voluto avere due gemelli per il suo compleanno”. Morgan è rimasta incinta un anno dopo la tragica morte di Emeline, avvenuta quando lei aveva in grambo il figlio più piccolo: Easton, che ora ha 1 anno. “Perdere un figlio mentre ero incinta è stata l’esperienza più confusa della mia vita”. Oltre al piccolo Easton, che ora è diventato fratello maggiore, la coppia ha anche altri figli: Samuel di 6 anni, Nash di 4, Easton di 10 mesi e la figlia maggiore Neesym di 11 che Bode ha avuto da un primo matrimonio. Unimamme, cosa aggiungere? Noi facciamo gli auguri a questa splendida coppia sperando di conoscere presto il nome dei teneri gemellini. Anche voi fare gli auguri ai Miller?