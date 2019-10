La cantante Mina si mostra in foto dopo anni di mistero. La sorpresa dalla figlia Benedetta.

Una foto che forse per molti non vorrà dire molto, ma che nel suo piccolo è rivoluzionaria. Dopo anni di lontananza dalle scene e dai media, senza più immagini che la ritraessero, la famosissima cantante Mina si è lasciata mostrare sui social in uno scatto della figlia Benedetta pubblicato su Instagram. Per tutti i fan della cantante è un piccolo miracolo.

La cantante Mina in foto, la sorpresa

Per anni in molti si sono chiesti che aspetto avesse assunto, visto che non si era più fatta fotografare né riprendere in video, gelosissima della sua privacy e riservatezza, blindata nella sua casa in Svizzera. Mina Mazzini, una delle più grandi cantanti italiane, che ha dominato la scena della musica cosiddetta leggera negli anni Sessanta e Settanta, non si era più mostrata in pubblico dopo l’abbandono delle scene. Una sua scelta ben precisa quella di non tenere più concerti, né partecipare a spettacoli di vario genere. Men che meno mostrarsi in video o farsi fotografare.

Alcune riviste di gossip negli anni avevano rubato qualche scatto della vita in Svizzera dalla cantante, ma poi non c’arano state altre foto e sulla vita e soprattutto l’aspetto di Mina si è creato una alone di mistero, che ha contribuito sicuramente ad alimentarne il fascino. Una scelta ben precisa per mantenere quell’aura di mito che l’ha sempre contraddistinta in primo luogo per la sua voce straordinaria, ma anche per la sua bellezza non convenzionale.

Era il 1978 quando Mina, all’epoca 38 anni, decise di ritirarsi dalle scene, sui palchi del locali come su quelli della tv. Con l’ultimo concerto, il 23 agosto di quell’anno, alla Bussoladomani di Marina di Pietrasanta, sulla costa della Versilia, la cantante chiudeva la carriera degli spettacoli dal vivo proprio nello stesso locale dove aveva iniziato anni prima. Non chiudeva però la carriera di cantante. Mina, infatti, ha continuato ad incidere dischi e anche a collaborare con altri artisti.

Nel frattempo si era trasferita in Svizzera, a Lugano, e aveva iniziato a convivere con il cardiochirurgo Eugenio Quaini, un suo amico di vecchia data. Nel 1989 Mina ha preso la cittadinanza svizzera, mantenendo quella italiana, e poi il 10 gennaio 2006 ha sposato il compagno, assumendo il cognome Quaini. In tutti questi anni, Mina non è mai apparsa sotto i riflettori ed è stata molto attenta a non farsi fotografare o riprendere in video. Le uniche sue immagini erano state qualche rara fotografia di paparazzi o i video di alcune sessioni di registrazione, come un documentario realizzato nel 2001, “Mina In Studio“, in cui la cantante interpreta alcuni brani famosi, da Domenico Modugno ad Alex Britti. Poi più nulla.

Fino a ieri, quando la figlia Benedetta ha pubblicato una foto su Instagram che mostra sua madre Mina e il suo fidanzato mentre guardano la tv in salotto.

“Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”, si legge in didascalia alla foto, con tanto di faccine emoji divertite.

Per la verità di Mina non si vede molto. La cantante è di spalle e di lei si scorge solo la testa che spunta sopra il divano, con i capelli raccolti in uno chignon e dal suo viso, di traverso, una lente degli occhiali. Al centro c’è lo schermo della tv e sulla destra, sempre di spalle il fidanzato di Benedetta. Niente di che, diranno i più ma per gli amanti di Mina è un evento eccezionale che ha scatenato un grande entusiasmo.

Nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940, ma cresciuta a Cremona, Mina ha iniziato la carriera di cantante giovanissima, ottenendo un immediato successo. Il suo debutto in tv fu nel 1959, a soli 19 anni, partecipando alle trasmissioni Rai “Lascia o raddoppia?” e “Canzonissima”, cantando il brano Nessuno. Da lì in poi sarebbe stato un successo dietro l’altro. Tra le interpretazioni più significative di Mina ricordiamo Se telefonando, “Il cielo in una stanza” e “la Canzone di Marinella” di De André.

Che ne dite uninamme di questa foto di Mina?