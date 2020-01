Un Natale diverso per Stash, il frontman dei The Kolors, che ha preferito, invece dei soliti regali in famiglia, portare doni ai senzatetto.

A Natale c’è chi pensa solo a divertirsi o a scambiarsi doni con i propri cari e c’è chi cerca di impiegare il proprio tempo dandosi da fare per la comunità e per chi ha più bisogno. Questo Natale, Antonino Fiordispino, in arte Stash, il frontman dei The Kolors, invece dei soliti regali per i suoi cari, ha sentito la necessità di passare il Natale in modo diverso, di fare scelte diverse e di occuparsi di chi è più sfortunato, dei cosiddetti invisibili.

I The Kolors sono un gruppo musicale nato a Napoli nel 2010 divenuto famoso dopo aver vinto Amici nel 2015. La band è composta da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona.

Il suo gesto è stato da lui volutamente ripreso con le telecamere e successivamente postato su Instagram con l’intento di ispirare i suoi fans. Nel video si vede il cantante preparare dei cesti con generi alimentari e donarli in giro per la città ai senzatetto che incontra.

Stash tra i senzatetto: un esempio da imitare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash) in data: 2 Gen 2020 alle ore 5:13 PST

Questa esperienza è stata molto forte, lui stesso racconta che: “E’ stata una delle cose più forti che io abbia mai provato“. Inoltre il cantante ci tiene a precisare che non è stata assolutamente un’operazione di marketing o un modo per mettersi in mostra, casomai un modo di usare il network in modo intelligente, cercando di mandare un messaggio e di essere un esempio positivo. Di seguito il messaggio condiviso con il video:

“Buon anno anche a te!

I social network sono un mezzo… e spesso facciamo fatica a considerarli tali… siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower… tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio.. quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari… e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato!

Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose… perché è inutile nasconderci dietro a un dito… potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni… non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio… che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social.. beh… magari!

Buon anno!

Spread some love!

Come dice lui stesso avrebbe potuto tenersi questa esperienza per se e non condividerla ma forse nel condividerla ne uscirà qualcosa di positivo per la comunità.

Stash ha ricevuto moltissimi complimenti e messaggi di stima per il gesto compiuto, tanto che ha deciso di lanciare, sempre attraverso instagram, l’hashtag #chediventiunamoda, rivolto a tutti, anche ai suoi amici Vip! E noi lo speriamo. E voi unimamme che ne pensate di questo modo di usare i social?

