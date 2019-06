Un castello gonfiabile, in Siberia, è volato via. Alcuni bambini in coma e uno dichiarato clinicamente morto.

Unimamme, oggi dobbiamo parlarvi di una tragedia accaduta in quello che doveva essere un momento di spensieratezza per tante famiglie.

Castello gonfiabile: tragedia in Siberia

In Siberia, presso la città di Ulan-Ude, poco distante dal centro commerciale era stato allestito un gonfiabile a forma di castello dove stavano giocando alcuni bambini.

A causa del forte vento, a un certo punto, il gonfiabile si è sollevato da 3 metri da terra portando con sé anche i piccoli, tra i 3 e i 7 anni, che vi erano sopra, finendo poi in una carreggiata della trafficata autostrada vicina.

I bambini, purtroppo, hanno fatto un volo di 15 metri metri prima di finire a terra. Almeno 2 bambini sono rimasti sepolti sotto il gonfiabile quando è atterrato.

Un testimone ha descritto così l’agghiacciante scenario: “è stato così orribile vedere quei bambini volare in aria. I genitori li stavano inseguendo in preda al panico. Mi chiedo ancora come le macchine non li abbiano centrati“.

Due bimbi hanno subito la frattura del cranio e uno la frattura della mascella. Uno dei bimbi è stato dichiarato clinicamente morto prima di essere rianimato, mentre gli altri sono comunque ricoverati in gravi condizioni, in coma, in ospedale.

Oltre ai 4 bambini più gravi ce ne sarebbero altri che hanno alcune rotture e contusioni, ma solo lievi.

Alcuni dei genitori dei piccoli sono rimasti shockati da quanto accaduto e, stando a quanto si legge nei rapporti di Dambinima Sambuev, ministro della salute nella regione buddista russa della Buriazia, avrebbero ricevuto assistenza medica.

Il comitato investigativo russo ha dichiarato che è stata aperta un’inchiesta per negligenza. Nel frattempo il titolare del gonfiabile si è dato alla fuga, ma gli agenti sono sulle sue tracce.

Stando alle primissime indagini pare che il castello non fosse fissato in modo sicuro.

“Era fissato con due pesi per un certo tipo di macchina e calcestruzzo, ma i lacci erano rotti”.

Il governatore della regione Alexey Tsydenov ha sottolineato: “è una situazione di emergenza, è inaccettabile. Questo non deve succedere mai più. Naturalmente daremo aiuto ai bimbi feriti”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su The Sun?

Leggi anche > Bambina morta sui gonfiabili: condannati i responsabili (FOTO)