A Catania è nato il muro della gentilezza.

Il gelo di questo periodo sta mientendo le sue vittime tra i clochard nostrani. Solo a Roma si sono già registrate 11 vittime.

Per questo motivo Catania ha deciso di istituire un muro della gentilezza dove appendere indumenti caldi, come giacconi, per combattere l’inverno.

L’idea del wall of kindness (muro della gentilezza appunto) è nata in Iran nel 2015 e da lì si è propagata negli altri Stati.

Come accennavamo è un punto di raccolta di indumenti per chi non abbia abbastanza soldi da permetterseli.

In Italia questi muri della gentilezza si stanno diffondendo nelle periferie e nel centro delle città.

In Sicilia l’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Laburiosa, una piattaforma crowfunding del Sud Italia legata al mondo del no profit.

Dall’associazione commentano: “c’è freddo, e noi vogliamo portare un po’ di calore”.

Dalla loro pagina Facebook Laburiosa commenta: “a Catania serve dignità e partecipazione”.

“Per una volta i muri non dividono popoli e culture con colate di cemento e filo spinato. Non dividono il Messico dagli Stati Uniti. Non oscurano Berlino Est da Berlino Ovest. Non respingono la Palestina da Israele. Questa volta i muri diventano ponti per unire. Sono passate poco più di 48 ore: c’è chi ha dato e c’è chi ha preso, mostrando il volto civile di quella Catania che noi tutti amiamo. Grazie“.

In questo modo si riesce ad avvicinare i cittadini alle realtà dell’emarginazione.

Sugli attaccapanni si possono lasciare anche coperte, impermeabili e maglioni.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella iniziativa a favore dei clochard di cui si parla su Facebook?

Noi vi lasciamo con l’altro muro della gentilezza in Svezia.