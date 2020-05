Chanel Totti compie 13 anni: le sorprese di mamma Ilary e papà Francesco | FOTO

Chanel Totti ha compiuto 13 anni, ecco gli auguri da parte del papà Francesco Totti e della mamma Ilary Blasi.

Il 13 maggio scorso Chanel Totti ha compiuto 13 anni con i migliori auguri della mamma e del papà.

LEGGI ANCHE > CHANEL TOTTI COMPIE 12 ANNI: I MESSAGGI DI AUGURI DI PAPA’ TOTTI E MAMMA ILARY FOTO

Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi compie 13 anni

Unimamme, forse non vi sarà sfuggito che ieri, Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha compiuto 13 anni. I suoi genitori le hanno fatto gli auguri via social, su Instagram. La conduttrice ha pubblicato una foto insieme alla figlia e le ha dedicato un messaggio su Instragram: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più …..ti amo”. Più di 141 mila fans hanno lasciato un like.

Il pupone, a sua volta, ha fatto gli auguri alla figlia scrivendo sempre su Instagram: “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio“. In una delle Stories del papà ci sono Chanel e Francesco Totti abbracciati con in sottofondo a Te di Jovanotti.

LEGGI ANCHE > ILARY BLASI E LA POSSIBILITA’ DI UN ALTRO FIGLIO, LA RISPOSTA AI FAN

Il papà le ha dedicato anche una serie di Stories in cui, attraverso le immagini, viene ripercorsa la vita della sua bambina. Per la foto e il messaggio di Totti ci sono stati più di 435 mila Like.

Come per la sorellina Isabel, anche Chanel ha festeggiato il compleanno in quarantena. Pare che Chanel Totti sia una ragazza sportiva, amante della ginnastica e delle immersioni. Frequenta una scuola americana a Roma e per questo parla benissimo anche la lingua inglese.

Unimamme, cosa ne pensate degli auguri social dei genitori? Anche voi avete festeggiato il compleanno dei vostri figli in quarantena?

LEGGI ANCHE > LA FIGLIA DI FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI COMPIE GLI ANNI FOTO

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.