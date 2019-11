Charlene di Monaco si è raccontata in un’intervista molto personale. La princepessa di Monaco ha parlato del rapporto dei suoi figli gemelli.

La principessa monegasca, Charlene di Monaco, ha rilasciato un’intervista al magazine francese “Point de Vue”. La moglie del Principe Alberto ha raccontato dei suoi figli, che sono molto affezionati l’uno all’altro e che sono già bilingue, parlano inglese e francese. L’ex campionessa ha poi detto di volergli far conoscere il Sud Africa, dove è nata e cresciuta.

Charlene di Monaco racconta della sua vita familiare privata: il rapporto con i figli

L’11 dicembre i figli di Alberto e Charlene di Monaco festeggeranno il loro 5° compleanno. La principessa monegasca nella rara intervista rilasciata al magazine francese ha deciso di non parlare del suo matrimonio, in molti affermano che il rapporto di coppia sia in crisi e lei sia infelice, ma di raccontare la sua vita da mamma di due gemelli.

La Principessa ha dichiarato: “Crescere due gemelli è spesso estenuante ma anche molto stimolante”. Lei si definisce come una mamma protettiva ed i figli, anche se hanno soli 5 anni, conoscono il francese e l’inglese: “Questo li porta a sviluppare il proprio pensiero, la propria visione delle cose ed io come madre, scopro, imparo. Trovo meraviglioso seguire la loro evoluzione, il loro percorso”.

E’ entusiasta del legame che i bambini hanno istaurato tra di loro: “Condividono tra loro un indescrivibile legame di incredibile affetto e dolcezza reciproci. Parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po’ bruschi, un po’ difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente”.

Ha poi raccontato di come lei ed il marito si dividono i compiti: “La mattina li accompagna a scuola il padre, dal pomeriggio al giorno dopo inizia il mio vero lavoro. La sera è una gara a chi si infila per primo nel lettone di mamma e papà insieme ai cani Poppy e Harley”. Anche se gli impegni del principato tengono spesso impegnato Alberto, Charlene ne parla come un bravo padre: “È straordinario, meraviglioso e divertente; un papà che ascolta e incoraggia i suoi figli. Trascorre molto tempo con Jacques e Gabriella e si prende cura di loro il più spesso possibile”.

I bambini, essendo ancora troppo piccoli, non hanno ancora ben compreso il ruolo dei genitori ed il loro nella società: “Sanno che i loro genitori sono parecchio impegnati con i doveri reali, ma sono ancora troppo piccoli per capirne il vero significato”. I gemelli sono sempre contenti di accompagnare i genitori nei loro viaggi: “L’anno scorso siamo stati a Benoni e i gemelli hanno voluto saperne di più sul Sud Africa, paese che voglio far loro conoscere nel tempo. Spesso per loro un posto vale l’altro, l’importante è che stiano con i genitori, con noi si sentono a casa”.

Voi unimamme seguite le vicend eledda famiglia reale di Monaco? Cosa ne pensate della Principessa?

