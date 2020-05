Pubblicate delle tenere foto della principessina Charlotte che oggi compie 5 anni. La figlia di William e Kate ha aiutato i pensionati di Anmer Hall.

Dopo il compleanno del piccolo Louis, il 23 aprile, anche la sorella maggiore Charlotte festeggerà il suo durante la quarantena. La principessina insieme ai fratelli ed ai genitori, William e Kate Middleton, si trova nella tenuta di campagna di Anmer Hall. Sul profilo social della Famiglia Reale, per renderle omaggio, sono state diffuse delle nuovo foto della principessina mentre è impegnata ad aiutare, anche se così piccola, le persone più bisognose.

Charlotte compie 5 anni: le nuove foto da Anmer Hall

Era il 2 maggio 2015 quando Londra si colorava di rosa in onore della nascita di Charlotte, la secondogenita di William e Kate Middleton. Come ricordato anche da Vanity Fair, le fontane dalle fontane di Trafalgar Square al London Bridge, fino al London Eye, la città diventava un tripudio di rosa. Adesso, Charlotte festeggia 5 anni e da Kesington Palace hanno diffuso cinque nuove foto della principessina sempre scattate da mamma Kate, appassionata di fotografia. Tra le foto c’è un primo piano della festeggiata che guarda l’obiettivo con un espressione sorridente e tenera in un abitino firmato da Zara.

Le altre foto la ritraggono mentre è impegnata nella preparazione e nella consegna di pacchi alimentari destinati ai pensionati isolati che vivono vicino alla residenza di campagna della famiglia nel Norfolk.

Dalle foto si vede la principessina che bussa alle porte con pacchi ci pasta confezionati e fatti in casa.

Inoltre, dalle foto si evince la somiglianza con il papà da bambino. Chi la conosce bene la descrive come una bambina allegra, indipendente, dinamica, ma anche un poco monella: “Non è affatto timida, brillante, sia nel cervello che nella personalità”, tanto che la regina Elisabetta la chiama “The Boss”.

Charlotte, grazie alla legge “Crown Act del 2013, è la prima principessa che non viene scavalcata dal fratello minore nella linea di successione al trono. Non era ancora mai successo, la principessa Anna, ad esempio, secondogenita di Elisabetta II, venne scavalcata dai fratelli minori Andrea ed Edoardo. Infatti, Charlotte è quarta dopo il nonno Carlo, il papà William ed il fratello maggiore George.

Per festeggiarla oggi ci potrà essere in programma anche una videochiamata con i suoi amici della Thomas’s Battersea School, ma anche videochiamate con i parenti lontani, compresa la bisononna Elisabetta.

Secondo alcune indiscrezioni, i nonni materni avrebbero fatto consegnare un pacco pieno di prodotti per feste della loro azienda, Party pieces, ma ancora è tutto una sorpresa.

Voi unimamme notate la somiglianza di Charlotte con il padre da piccolo? Vi piace la principessina?

