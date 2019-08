Chiara Ferragni ha pubblicato il video di una vecchia ecografia di quando ha scoperto di essere incinta ed ha sentito il battito del cuore del piccolo Leone.

Una delle influencer più note e forse anche quella più criticata è sicuramente Chiara Ferragni con i suoi 16.5 milioni di followers. Da qualche settimana si trova in vacanza ad Ibiza, in una bellissima villa con piscina annessa, con il marito Fedez ed il piccolo Leone ed un gruppo di amici. Hanno scelto le isole Baleari come ultima meta per le loro vacanze estive dopo Tokyo, l’Umbria e la Sicilia.

Non mancano le tantissime foto e stories che la coppia pubblica sui propri profili social per condividere la loro estate 2019 con i tantissimi followers.

Tra tramonti, spiagge, foto di cene con amici e romantiche dediche non manca lo spazio per dei dolci ricordi.

“Uno dei giorni più belli della nostra vita”: il dolce ricordo di Chiara Ferragni

Il 6 agosto del 2017 Chiara Ferragni e Fedez hanno scoperto che la bionda influencer era in attesa del suo primo figlio. Per festeggiare questo evento, la Ferragni ha postato un video della prima ecografia di leone nel quale si sente anche il battito del piccolo che poi è nato il 19 marzo 2018, con qualche giorno in anticipo rispetto alla data prevista.

Il video è accompagnato da una frase: “Due anni fa oggi abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori, uno dei giorni più belli della mia vita ed è stata la prima volta che abbiamo sentito questo battito”.

I commenti, come sempre, sono stati tanti e molto affettuosi. Tra di essi spiccano quelli della sorella, Valentina Ferragni: “La chiamata più bella del mondo” e quelli del marito Fedez: “Il miglior giorno di sempre”.

Il protagonista di questa vacanza da sogno sembrerebbe essere proprio il piccolo Leone. Tantissime le foto ed i video che lo ritraggono, una volta sorridente, una volta imbronciato, mentre fa il bagnetto o la sua prima volta in barca.

I fan della Ferragni si stanno chiedendo se la coppia non abbia in previsione o abbia già previsto una seconda gravidanza. L’influencer non ha mai fatto mistero del suo desiderio di dare una sorellina o un fratellino a Leone.

Dalla coppia non c’è ne una conferma ne una smentita e nel frattempo la Ferragni fa sapere che a settembre uscirà il documentario sulla sua vita, con un post ed una storia su Instagram: “Il docu-film sulla mia vita verrà presentato al festival del Cinema di Venezia e sarà poi disponibile nelle sale in Italia il 16, 17, 18 e 19 settembre come evento speciale”.

Visualizza questo post su Instagram August 5th, Ibiza 🏝 #TheFerragnez Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 6 Ago 2019 alle ore 1:43 PDT

Voi unimamme condividete questa gioia della Ferragni? Cosa ne pensate?