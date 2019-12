Una chiesa-ospedale da campo sempre aperta per poveri a Roma: un luogo di accoglienza per i bisognosi, per trovare ristoro sostegno e conforto.

E’ stata realizzata la chiesa ospedale da campo, vicino al Vaticano, come desiderava Papa Francesco da anni. Una «Chiesa ospedale da campo», aperta 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, per aiutare chi ha più bisogno. Il 9 dicembre il fondatore di «Mensajeros de la paz», il sacerdote spagnolo Angel Garcia Rodriguez, ha spalancato al suo originale progetto le porte della chiesa romana delle Santissime Stimmate di San Francesco: «Un luogo di accoglienza dove poter pregare, trovare conforto, cibo, ristoro e sostegno per 365 giorni all’altro», come spiega il quotidiano Avvenire. «La prima e, al momento, l’unica chiesa in Italia dove i poveri e i senza tetto potranno trovare qualcuno disponibile ad accoglierli a prescindere dall’orario». Un’idea che in realtà padre Garcia Rodriguez ha già realizzato cinque anni fa in Spagna, nella chiesa di Sant’Anton a Madrid.

Chiesa ospedale da campo: le parole del Papa

Subito sono arrivati i ringraziamenti di Papa Francesco all’Associazione dei Messaggeri della pace per «la preziosa iniziativa dell’apertura permanente della chiesa delle Santissime Stimmate di San Francesco in Roma, al fine di offrire un servizio alla Parola di Dio che possa aiutare quanti sentono le Stimmate come una casa comune da costruire insieme, un porto di mare in cui trovare accoglienza e da cui ripartire per affrontare la stupenda avventura della propria vocazione cristiana” e dove, assicurano gli organizzatori del progetto, nessuno sarà escluso si legge sul Corriere.

LEGGI ANCHE —> PAPA FRANCESCO: “PRIMA GLI ULTIMI”

Una chiesa, questa delle Santissime Stimmate di San Francesco, famosa a Roma per le catechesi di Don Fabio Rosini, fondatore dei “Dieci Comandamenti”, che negli anni ha avvicinato tantissimi giovani alla fede.

Chiesa ospedale da campo: sei messaggeri della Pace provenienti dalla Spagna

Sono sei i Messaggeri della Pace che sono venuti in Italia dalla Spagna per formare quanti vorranno proporsi per questo servizio. Attualmente accolgono nella chiesa romana una ventina di bisognosi garantendo:

la colazione giornaliera,

la possibilità di fare una doccia

l’utilizzo del servizio di lavatrice e asciugatrice,

il fasciatoio per i neonati,

l’assistenza medica,

un supporto psicologico

e una postazione per ricaricare i telefonini e usufruire del wi–fi.

La Chiesa delle Santissime Stimmate di San Francesco a Largo di Torre Argentina, in pieno centro città, è stata aperta anche a Natale.

Chiesa ospedale da campo: un messaggio di pace e amore per il prossimo

Un vero e proprio messaggio d’amore e di pace, quello che arriva dalla Chiesa ospedale da campo, soprattutto in questi giorni di festa dove l’aiuto e il supporto ai più bisognosi deve essere ancora più presente. Non tutti hanno la fortuna di avere un tetto dove poter mangiare e dormire o magari non tutti hanno una famiglia con la quale condividere queste giornate di aggregazione intorno ad una tavola con tante pietanze che, a dirla tutta, molto spesso si sprecano.Allora ben vengano queste iniziative e il messaggio d’amore che con esse viene veicolato: aiutare il prossimo.

“Il profondo desiderio è quello di percepirsi al servizio” ha dichiarato il rettore della Chiesa, Padre Giovanni Cerri, “è che che questa cosa posso essere un’esperienza di comunione in cui si dice si alla vita“.

E voi unimamme che ne pensate di questa iniziativa?

LEGGI ANCHE–>Una mamma prepara i pranzi gratuiti per i bambini poveri del suo quartiere

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche, richiami e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.