TripAdvisor ha stilato, in base alle opinioni degli utenti del sito, una classifica per i migliori parchi divertimento in Europa.

Il sito internet, TripAdvisor che pubblica recensione di milioni di clienti su viaggi e ristorante, come ogni anno, ha stilato la classifica dei 25 parchi di divertimento europei. Nella classifica ci sono anche dei parchi giochi italiani.

La classifica dei parchi divertimento europei: stilata da TripAdvisor

Dopo la Top Ten dei parchi di divertimento ed acquatici italiani, TripAdvisor ha reso nota la classifica dei parchi divertimento destinati anche ai bambini più frequentati ed apprezzati dagli utenti. La classifica si compone da 25 strutture che sono state scelte dagli utenti in base alla qualità ed alla quantità dei commenti lasciati sul sito.

Ecco la classifica dei 25 parchi divertimento europei:

Le Puy du Fou, che si trova in Francia. I Giardini Tivoli, conosciuto anche con il nome Tivoli, si trova a Copenaghen. É stato inaugurato nel 1843 e per questo è tra i più antichi parchi divertimento al mondo. L’Europa-Park di Rust, una cittadina vicino a Friburgo e Offenburg. È il principale parco divertimento tedesco ed uno dei più famosi nel Vecchio Continente. In uno dei commenti su TripAdvisor si legge: “Il punto di riferimento per i parchi a tema. Tante attrazioni, per ogni gusto ed età, da quelle più lente e rilassate a quelle più veloci, come le montagne russe più rapide del mondo”. Disneyland Paris, il famoso parco divertimenti per grandi e piccini della Disney che si trova a Marne-la-vallée, a una trentina di chilometri da Parigi. Leolandia che si trova a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, è raggiungibile in poco tempo anche da Milano. Questo parco, dedicato alle famiglie con bambini è primo nella Top Ten dei migliori parchi divertimento in Italia. Efteling, si trova nei Paesi Bassi ed il parco divertimenti più vasto. Il Walt Disney Studios Park, il parco a tema dedicato al mondo del cinema, si trova insieme al Disneyland Paris. Il Parco tematico Paultons, il parco è completamente dedicato alla famosa Peppa Pig. Si trova in Inghilterra e per gli utenti di TripAdvisor: “Le attrazioni e le bellezze naturali eclissano qualsiasi altro parco a tema nel Regno Unito. Destinato ai più piccoli, ma alcune giostre entusiasmeranno il bambino che è in noi!”. Parc Astérix. Il parco divertimenti a tema Asterix e Obelix, si trova in Francia. The Milky Way Adventure Park, il parco divertimenti dedicato alla Via Lattea Blackpool Pleasure Beach il parco ha 39 attrazioni e si trova sulla costa del mare d’Irlanda. Il Playmobil FunPark è stato inaugurato nel 2000 a Zirndorf, una cittadina nei dintorni di Norimberga. Il Legoland Billund, il primo parco divertimenti dell’azienda dei famosi mattoncini colorati tanto apprezzati da molti bambini. E’ stato inaugurato nel 1968 in Danimarca e sorge vicino alla fabbrica originale della Lego. Il Sazova Parkche si trova a Eskisehir, in Turchia. Il Liseberg amusement park. Aperto nel 1923, si trova a Göteborg in Svezia. Gardaland è l’altro parco divertimenti italiani che è entrato a far parte anche della classifica europea. Si trova vicino Verona e da anni ospita grandi e piccini offrendo loro numerose attrazioni e spettacoli. Faarup Sommerland un parco divertimenti che si trova in Danimarca. Le Pal, un parco che è sia un parco divertimenti e sia uno zoo e si trova in Francia. Clifton Park che si trova a Rotherham, una cittadina vicino Sheffield, in Inghilterra. Il Djurs Sommerland è aperto dal 1981 e si trova in Danimarca. Il Fraispertuis City, le montagne russe del parco, nel 2011 hanno detenuto per qualche tempo il record mondiale come montagne russe più ripide. Il Wurstelprater si trova a Vienna e la sua attrazione più famosa e visitata è la ruota paronamica Riesenrad. Il Sundown Adventureland a Retford, nel Regno Unito, è forse il parco divertimenti preferito dai bambini. Nigloland, a Dolancourt nella contea francese dell’Aube. Il Phantasialand, il parco divertimenti situato nella città tedesca di Brühl.

Voi unimamme conoscevate questa particolare classifica parchi di divertimento europei? Ne avete già visitato qualcuno?