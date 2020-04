Clio MakeUp è diventata mamma, è nata Joy. A dare l’annuncio lei con la piccola in un tenero scatto pubblicato sui social.

La beauty blogger italiana, ma che da anni vive in America, Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp è da poche ore diventata mamma per la seconda volta. Oggi, 22 aprile 2020 è nata la piccola Joy tra le tante preoccupazioni che aveva la mamma.

Clio MakeUp è diventata mamma: è nata la seconda figlia

E’ stata la stessa Clio a dare la notizia della nascita della piccola Joy. La beauty blogger, ma non solo, ha lanciato qualche anno fa anche la sua linea personale di make up e ha diversi programmi televisivi all’attivo, ha partorito per la seconda volta. Per qualche settimana Clio si è presa una pausa per pensare solo ad organizzarsi per la nascita della sua secondogenita, oggi è ritornata a pubblicare le storie su Instagram comunicando ai suoi tantissimi followers che era in ospedale: “Il dottore dice che nel giro di un’ora dovrei partorire…speriamo bene...manca poco”. Così è stato, dopo poco la tenerissima foto nella quale Clio, che indossa una mascherina per precauzione, ha la neonata tra le sue braccia.

Anche il marito, Claudio Midolo, aveva pubblicato sul suo profilo la foto della sua dolce metà in ospedale scrivendo: “Today is the day. Vi vogliamo bene, grazie per tutto l’affetto che ci date“.

La piccola Joy arriva dopo Grace che è nata il 2 aprile del 2018. La famiglia viveva a New York, ma quando anche nella grande mela è stata emergenza coronavirus hanno deciso di trasferirsi in tutta fretta a casa di una cara amica in Virginia. Qui tanti dubbi e paure, ma per fortuna sia la mamma e sia la piccola arrivata stanno bene.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa bella notizia? Noi le facciamo tanti auguri!

