Unimamme, un nuovo cerotto non ancora in commercio potrebbe cambiare in meglio molte cose.

Cerotto innovativo per vaccini e medicinali in tempo record

Si tratta di uno skin patch, un cerotto ad azione rapida quindi, presentato all’American Chemical Society Fall 2019 National Meeting and Exposition.

Il dispositivo fornisce farmaci per attaccare le cellule del melanoma, un tumore della pelle. Inoltre ha applicazioni diffuse anche per altri vaccini.

Yanpu He del Massachusetts Institute of Technology commenta: “Il nostro cerotto presenta un rivestimento chimico unico e una modalità d’azione che consente di applicarlo e rimuoverlo dalla pelle in un solo minuto, pur offrendo una dose terapeutica di farmaci”.

Questi cerotti particolari hanno micro aghi e sono composti con un metodo di rivestimento strato per strato, con molecole alternate di energia positiva e negativa.

Affinché un robusto film di farmaco si formi sulla superficie del cerotto, ogni strato adiacente deve essere saldato all’altro e ai micro-aghi.

Ecco come è stato condotto il test:

Per evitare un rallentamento nell’erogazione dei farmaci è stato creato un nuovo polimero sensibile al pH.

Usando l’ovalbumina di pollo come antigene modello gli scienziati hanno vaccinato i topi con il cerotto.

il trattamento effettuato con il cerotto ha 9 volte il livello di anticorpi rispetto alle iniezioni intramuscolari (utilizzate per i vaccini antinfluenzali)

160 volte il livello di anticorpi rispetto alle iniezioni sottocutanee (impiegate per i vaccini contro il morbillo)

è stata notata una potenziole azione immunitaria anche in campioni chirurgici di pelle umana

Infine, per il vaccino è stato sviluppato un antigene spesso sovraespresso dalle cellule di melanoma e un adiuvante che aumenta la risposta del sistema immunitario.

Come accennavamo il cerotto deve ancora essere approvato e distribuito.

Unimamme, cosa ne pensate di questa innovazione presentata su Eurekalert?