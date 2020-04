E’ importante usare la mascherina per prevenire la diffusione del Coronavirus. Per questo è necessario imparare come mettere e togliere la mascherina, anche ai bambini.

Gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù hanno pubblicato dei consigli su come comportarsi con le mascherine. Indossare le mascherine in modo corretto è un modo per prevenire la diffusione del Coronavirus, il quale essendo un virus respiratorio si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.

Come ricordato dagli esperti il contagio avviene prevalentemente per via diretta (attraverso le goccioline che produciamo parlando, starnutendo o tossendo dette anche “Droplets”) o per via indiretta (ad esempio toccando una superficie su cui è presente il virus e portando poi le mani alla bocca senza averle lavate).

Come mettere e togliere la mascherina: i consigli degli esperti

Per questi motivi coprirsi il naso e la bocca con le mascherine è molto importante, ma è altrettanto importante saperle indossare e togliere nel modo corretto. L’uso è raccomandato dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e da il Ministero della Salute, senza però dimenticare che deve essere usata in aggiunta ad altre regole generali quali:

mantenere la distanza di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro,

effettuare il frequente e adeguato lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica.

Per indossare la mascherina in modo corretto ci sono dei semplici, ma utili passaggi da seguire sia per gli adulti e sia per i bambini:

prima di indossare una mascherina, lavare le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica,

o disinfettante per le mani con la soluzione alcolica, controllare che la mascherina non presenti lacerazioni o fori,

che la mascherina non presenti lacerazioni o fori, assicurarsi che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto verso l’esterno,

che il lato corretto (il lato colorato) della mascherina sia rivolto verso l’esterno, prendere la mascherina per i laccetti o gli elastici laterali e indossarla in modo da coprire il naso e la bocca,

la mascherina per i o gli e indossarla in modo da coprire il naso e la bocca, verificare che la mascherina sia ben aderente al naso e che copra il viso fino al di sotto del mento , assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera,

che la , assicurandosi che non vi siano spazi vuoti tra il viso e la maschera, evitare di toccare con le mani la mascherina mentre la state portando. Se questo avviene, procedere quanto prima con il consueto lavaggio delle mani.

Invece quando si dovrà togliere la mascherina si dovrà:

afferrare con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e rimuoverla da dietro,

con le mani i laccetti o gli elastici laterali della mascherina e rimuoverla da dietro, evitare il contatto con la parte anteriore della maschera, che potrebbe essere stata contaminata da goccioline infette presenti nell’ambiente,

il contatto con la parte anteriore della maschera, che potrebbe essere stata contaminata da goccioline infette presenti nell’ambiente, fare attenzione a non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove la mascherina dal viso;

a gli occhi, il naso e la bocca quando si rimuove la mascherina dal viso; gettare immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti indifferenziati che va mantenuto chiuso,

immediatamente la mascherina monouso in un contenitore per rifiuti indifferenziati che va mantenuto chiuso, effettuare subito il lavaggio delle mani o l’igiene con soluzione alcolica.

E’ importante che anche i bambini ed i ragazzi indossino la mascherina, ma per quelli più piccoli, al di sotto dei 2 anni l’uso è sconsigliato. Anche per chi ha difficoltà a respirare, come per esempio durante una crisi di asma o non risponda attivamente agli stimoli (incosciente), o che non sia in grado di rimuovere la mascherina da solo, come nel caso di alcuni bambini o ragazzi disabili è meglio evitare di indossarla. In questi casi sarà necessario osservare delle regole generali per la prevenzione.

Invece, i bambini più grandi di due anni devono indossare la mascherina che copra la bocca ed il naso, così come per gli adulti, le regole su come metterle e toglierle valgono anche per loro:

per i bambini più grandi sarà necessario mostrare loro come indossarla chiedendo di ripetere l’azione e di lodarli quando hanno fatto tutti i passaggi in maniera corretta.

chiedendo di ripetere l’azione e di lodarli quando hanno fatto tutti i passaggi in maniera corretta. per i bambini piccoli che non riescono ad indossarla da soli, sarà premura del genitore posizionare la mascherina sul volto del bambino . Sarà necessario che stringa i laccetti quanto basta per mantenere la mascherina ben aderente al viso.

che non riescono ad indossarla da soli, sarà . Sarà necessario che stringa i laccetti quanto basta per mantenere la mascherina ben aderente al viso. Se il bambino non volesse indossare la mascherina, il consiglio degli esperti è quello di essere noi adulti a dare l’esempio e di far passare la situazione come un gioco, “Il gioco è sempre un buon strumento educativo, può essere utile inventare una fiaba o una storia per rendere l’utilizzo della mascherina più comprensibile e accettabile”.

Se non si riesce a recuperare le mascherine monouso, delle recenti linee guida suggeriscono che in ambito non sanitario sia possibile utilizzare delle coperture per il viso di stoffa o in altri materiali che rispettino le più recenti normative in merito all’autorizzazione della produzione e vendita del prodotto sul mercato. Tali coperture hanno la principale funzione di trattenere le goccioline nel caso di un soggetto infettato. Esse inoltre possono essere sottoposte a lavaggio a mano o in lavatrice e essere quindi riutilizzate più volte, come da indicazioni del produttore.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi passaggi per indossare o togliere la mascherina in modo corretto? Li seguite o li seguirete?

