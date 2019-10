L’associazione gli Araldi del Vangelo è stata commissariata da Papa Francesco per gli strani riti che venivano effettuati anche sui bambini.

In una nota stampa, dal Vaticano fanno sapere che l’associazione brasiliana nata pochi anni fa, gli Araldi del Vangelo, è stata commissariata perché sono state riscontrate diverse anomalie. Nel 2017, Papa Francesco aveva disposto un’inchiesta per verificare che effettivamente ci fossore delle anomalie. L’inchiesta si è chiusa in questi giorni portando Ad una drastica decisione per l’associazione.

Gli Araldi del Vangelo: strani riti su dei bambini e su dei ragazzi nell’associazione religiosa

Gli Araldi del Vangelo sono un’associazione internazionale di fedeli di “diritto pontificio” e sono la prima associazione ad essere eretta dalla Santa Sede nel nuovo millennio, come si legge da Vatican News. Il Papa affidò loro il compito di diffondere il culto della Madonna di Fatima nel mondo.

Sono sparsi per il mondo e vengono identificati per il loro abito marrone e bianco, con una grande croce sul petto, un’po’ come erano vestiti i cavalieri nel medioevo. Sono stati fondati da monsignor João Scognamiglio Clá Dias.

In Brasile sono molto numerosi e se si considerano quelli presenti in tutto il mondo si parla di circa 3mila persone in una settantina di paesi, compresa l’Italia.

Nel 2017, Papa Francesco ha deciso di indagare su quest’associazione a seguito di alcune anomalie che gli erano state riportate: abusi di potere, il culto della personalità, il controllo psicologico sui membri fino a praticare degli strani esorcismi sui ragazzini capaci di creare in loro suggestioni e traumi, per arrivare ad una sorta di vassallaggio tra il chierico e il fedele.

A far scattare le immagini sono stati degli ex araldi che hanno deciso di denunciare l’associazione, portando, come prove anche diversi video che mostrerebbero quello che avveniva nell’associazione. Nei video sono stati ripresi degli esorcismi praticati su dei ragazzi, come riportato da Il Mattino, si vedrebbero i responsabili dei riti prendere a schiaffi adolescenti e bambini sulla testa. Inoltre, facendo leva sulla credulità delle persone, le si convinceva che i cambiamenti climatici fossero il disegno del demonio.

Per questi motivi l’associazione verrà commissariata da un cardinale brasiliano, Raimundo Damasceno Assis che sarà coadiuvato dagli assistenti José Aparecido Gonçalves de Almeida, vescovo Ausiliare di Brasilia e suor Marian Ambrosio I.D.P, superiora generale delle Suore della Divina Provvidenza, in qualità di assistenti. Lo scopo è quello di cercare di depurarli dalle devianze dottrinali. Il commissariamento sarà anche sul controllo dei beni che sembrerebbero abbastanza ingenti grazie alle donazioni di importanti faglie brasiliane.

Voi unimamme eravate conoscenza di questa associazione degli Araldi del vangelo? Cosa ne pensate?