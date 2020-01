Acqua contaminata da PFAS: la denuncia dei medici dell’ISDE (Associazione Italiana Medici per l’Ambiente) alla Camera dei Deputati. Presentato un rapporto sulla contaminazione per gli acidi usati nei processi industriali e sversati per decenni nel suolo e nelle falde acquifere. A rischio 500 mila persone.

Le PFAS sono sostanze perfluoroalchiliche che hanno provocato un danno ambientale incredibile nelle province di Vicenza, Verona e Padova inquinando le falde acquifere dei comuni del Veneto ed entrando nella catena alimentare.

Contaminazione dell’acqua da PFAS: la situazione critica in Veneto

I medici dell’ISDE hanno presentato alla Camere un Position Paper per far luce sulla grave piaga delle province venete di Vicenza, Padova e Verona.

“In Veneto, ormai da anni, è in atto una delle emergenze sanitarie ed ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare: la contaminazione da PFAS. Questa contaminazione è venuta alla luce nell’estate del 2013, a seguito del perpetrato sversamento in falda degli scarti di produzione dell’azienda Miteni di Trissino, oggi a processo, non riguarda “solo” la seconda falda acquifera più grande d’Europa e l’insieme delle acque potabili delle tre province coinvolte (Vicenza, Padova e Verona) ma anche e soprattutto la salute di oltre 500mila cittadini, in primis, bambini e future generazioni“, spiega Sara Cunial, deputata del Gruppo Misto.

La Miteni era una società chimica italiana che produceva PFAS, composti a base di fluoro, per l’industria farmaceutica e agrochimica, fallita nel 2018 in seguito alla contaminazione della falda freatica della zona di Vicenza e dintorni.

Secondo i medici dell’Isde diversi i punti necessari:

una Legge nazionale che obblighi a dosare le Pfas (prima che i fanghi di depurazione siano sparsi sui terreni agricoli come fertilizzanti)

che obblighi a dosare le Pfas (prima che i fanghi di depurazione siano sparsi sui terreni agricoli come fertilizzanti) studi epidemiologici ad hoc per stabilire la portata del danno alla salute

una mappatura completa dei pozzi privati (ad oggi non è prevista nessuna sanzione per chi non ne denuncia il possesso)

velocizzazione dei lavori di costruzione di nuovi acquedotti

limite pfas nell’acqua deve essere pari a 0

In merito all’ultimo punto, nel position paper dell’Isde viene spiegato cosa sono le PFAS e i danni potenziali alla salute.

Le PFAS, per la loro elevata stabilità termica, chimica e fisica, sono presenti in numerosi prodotti di uso quotidiano. “Le applicazioni commerciali più note, sono probabilmente il rivestimento antiaderente per il pentolame da cucina (Teflon®) e la produzione di indumenti impermeabilizzati (per esempio, Gore-Tex®). Le PFAS – assieme ai surfactanti, agli emulsionanti e ai polimeri per la cui sintesi sono essenziali – sono state ampiamente utilizzate dagli anni 1950 in numerosi prodotti e applicazioni industriali e commerciali: prodotti per la pulizia di tappeti e pavimenti; Cordiano, Cavasin Bertola, 16 detersivi in genere; trattamenti impermeabilizzanti e/o coloranti di pelli e tessuti; come componenti inerti nei pesticidi e insetticidi; nella cromatura dei metalli; come antidetonanti nei carburanti [1,2,15]]. Ulteriori impieghi sono la produzione di: contenitori di alimenti (ad esempio nei fast food), pellicole fotografiche, shampoo, dentifrici, schiume antincendio, scioline, ritardanti di fiamma in vernici e solventi, semiconduttori, isolanti” si legge nel documento. E si legge anche: “Le PFAS costituiscono una classe di inquinanti globali emergenti la cui presenza può essere facilmente dimostrata in tutte le matrici ambientali e nella catena alimentare. Le PFAS sono state scoperte anche nei tessuti degli orsi polari e di tutti gli altri animali selvatici finora esaminati in tutti i continenti. Sono presenti anche nel sangue di oltre il 95% dei soggetti esaminati in tutti i continenti, addirittura nel sangue degli Inuit, una popolazione autoctona della Groenlandia. Essendo idrosolubili, possono facilmente migrare dal suolo nelle falde acquifere ed essere trasportate a lunga distanza, anche per via aerea Le principali vie d’esposizione alle PFAS sono l’ingestione di acqua potabile contaminata, i cibi contaminati e la polvere di casa.”

Per le PFAS, spiegano gli esperti, non è stato identificato un livello minimo di concentrazione nelle acque a uso umano innocuo, per questo motivo, soprattutto per bambini, donne in gravidanza e anziani (fasce di popolazione più vulnerabili), occorre che la concentrazione di PFAS nelle acque, nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione, sia pari a zero.

Voi unimamme cosa ne pensate, cosa bisogna fare per riuscire a prevenire dei danni ambientali che potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute e quella dei nostri bambini?

Se volete potete seguire l’intervento alla camera nel video che segue:

