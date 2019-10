Una coppia omosessuale ha deciso di volere un figlio per formare una famiglia, ma con alcune restrizioni che la mamma surrogata ha accettato.

Il sogno di una coppia omosessuale era quello di poter avere dei bambini per poter creare una famiglia. Hanno così cercato una madre surrogata, ma per molto tempo non riuscivano a trovare nessuna donna disposta a dargli dei figli. Dopo sei anni hanno incontrato una donna on line ed adesso aspettano due gemelli, ma dagli accordi presi il trio condividerò i doveri dei genitori.

Coppia omosessuale avrà un figlio da una mamma surrogata: li vedrà solo nel fine settimana

Una coppia gay australiana che voleva disperatamente un bambino ora aspetta due gemelli con una donna che hanno incontrato online su di un sito per cercare co-genitori. Come riportato dal Daily Mail, lei sarà la loro mamma a tempo pieno mentre i papà li vedranno solo nei fine settimana. Alastair McKenzie, di 44 anni ed il suo fidanzato Chris Dawson daranno il benvenuto ai loro gemelli verso la metà di dicembre. I gemelli sono stati concepiti tramite la fecondazione in vitro. Essere co-genitori significa avere una divisone dei diritti e delle responsabilità dei genitori (omosessuali ed eterosessuali) nei riguardi dei bambini. Ci sono diversi siti che mettono in contatto i genitori o futuri genitori che desiderano crescere un bambino.

La coppia di Melbourne ha deciso che dopo il parto condividerà le gioie dell’essere genitore con la donna che sta portando in grembo i gemelli, Jane. I tre si sono conosciuti su di un sito web di incontri tra co-genitori. Negli accordi presi, Jane insieme ai gemelli si trasferirà nella fattoria della coppia una volta che i gemelli avranno compiuto tre mesi. Un accordo diverso dal solito. McHenzie e Dawson andranno alla fattoria ogni fine settimana, ma non hanno intenzione di vivere a tempo pieno con i gemelli.

A News Corp, McKenzie ha dichiarato: “Non vivremo insieme, nella mia vita la mia priorità è mio marito. I bambini si uniranno alla nostra famiglia, ma anche Jane avrà la sua famiglia”. Poi ribadisce: “Insieme siamo come una grande famiglia. Non vedo alcun motivo perché non possa funzionare”.

Jane è rimasta incinta dopo 5 tentativi ed è stato McKenzie che ha donato lo sperma. Il nome di Jane sarà presente sul certificato di nascita dei piccoli, mentre il nome di McKenzie comparirà come donatore invece che come padre.

Jane ha detto: “La mia priorità saranno i bambini e vivranno assolutamente con me. I loro papà saranno molto coinvolti, soprattutto quando i bambini saranno piccoli, passeremo molto tempo insieme per legare come una famiglia“.

Siccome sul certificato di nascita ci sarà solo il nome di Jane, tutte le decisioni spetteranno a lei. Anche se negli accordi hanno già preso alcune decisioni importanti come che scuola dafargli fare, idee su come crescerli, le vaccinazioni e la salute: “Siamo ben allineati e assolutamente sulla stessa lunghezza d’onda”. I tre non vogliono conoscere il sesso dei gemelli per avere la sorpresa al momento della nascita.

