Fabrizio Corona ha pubblicato una foto che lo ritrae con il figlio Carlos, il suo regalo di Natale. L’ex paparazzo è uscito dal carcere.

Fabrizio Corona, l’imprenditore italiano che per varie vicende giudiziarie era in carcere a San Vittore, ha avuto una bella sorpresa proprio il giorno di Natale. In questi giorni ha riattivato il suo profilo Instagram ed ha pubblicato una foto con il figlio Carlos Maria, avuto dalla modella Nina Moric.

Fabrizio Corona con il figlio a Natale: l’abbraccio con Carlos Maria

Recentemente, Fabrizio Corona è stato trasferito dal carcere ai domiciliari presso un Istituto di cura. Qui, ha avuto la possibilità di poter trascorrere il giorno di Natale insieme al figlio Carlos Maria. Un incontro che aspettava da tempo come testimonia la foto apparsa sul profilo Instagram di Corona.

L’ex re dei paparazzi ha potuto riattivare il suo profilo social perché da quando il giudice di Sorveglianza di Milano gli ha consentito di scontare il resto della pena in una struttura per cure psichiatriche vicino a Monza, in “detenzione domiciliare umanitaria”, come riportato anche da Fan Page. La foto pubblicata lo ritrae mentre abbraccia il figlio, 17 anni, nati dal matrimonio con Nina Moric. La didascalia della foto è: “Regalo mio più grande”.

Con l’ex moglie, Corona ha avuto un periodo di tensione e l’allontanamento di Carlos dalla madre, sembra essere tornata la serenità in famiglia. Infatti, anche la Moric ha commentato la foto dell’abbraccio tra padre e figlio: “E non servono le parole”.

In seguito, Corona ha pubblicato anche un messaggio nostalgico accompagnato da una foto d’epoca che lo ritrae giovane e con l’ex moglie: “Non esistevano i social, gli influencer, i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero. Esisteva l’immagine, il carisma, il non passare inosservati, il talento e le idee. Solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda. Addirittura i quotidiani. Erano altri tempi, migliori. Ma torneranno presto“. Nella foto più recente ha scritto sempre un messaggio indirizzato alla famiglia: “la sofferenza è un passaggio definitivo per la rinascita assoluta. Riappropriarsi dei valori familiari è la prima conquista”.

Anche l’ex modella croata ha riniziato ad usare Instagram dopo un periodo di assenza. Nina ha ripreso a pubblicare nelle Stories video che raccontano la sua quotidianità con Carlos, fra i compiti per le vacanze, un film su Netflix e tanto amore.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa foto? Cosa ne pensate di Fabrizio Corona come padre?

