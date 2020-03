Durante la quarantena che stiamo tutti trascorrendo in casa, 10 musei del mondo hanno aperto la possibilità di visitarli virtualmente.

Unimamme, in questo momento in cui stare in casa è il modo in cui possiamo proteggerci, proteggere i nostri cari e contribuire alla fine del momento più critico, un’opportunità per questa quarantena necessaria è quella di visitare virtualmente alcuni dei più bei musei del mondo.

Visite restando in casa: l’arte a disposizione

Sicuramente questo è un regalo per tutti gli amanti dell’arte, ma anche per i curiosi o chi si voglia approcciare avendo tanto tempo libero a disposizione. Ecco quindi alcuni suggerimenti tra i più bei musei e collezioni

Pinacoteca di Brera a Milano

La Pinacoteca di Brera, aperta al pubblico dal 1809 è uno dei musei di cui i milanesi vanno più orgogliosi. Essa contiene alcuni tra i capolavori massimi della storia dell’arte mondiale come Il Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti di Andrea Mantegna, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, la Pietà di Giovanni Bellini, la Cena in Emmaus di Caravaggio, il Bacio di Francesco Hayez e molte alte stupende opere.

Galleria degli Uffizi a Firenze

Non ci dovrebbeessere bisogno di presentazioni per uno dei musei più conosciuti e visitati del mondo. La nota Galleria fiorentina vi invita a un tour seguendo la traccia Ipervisioni. Si potrà visitare virtualmente la Sala di saturno a Palazzo Pitti, seguire il percorso Nella luce degli Angeli, con i dipinti che si riferiscono a Natale ed Epifania e molto altro e ancora fare il percorso: Sulle Orme di Traiano.

Musei Vaticani a Roma

E arriviamo a uno dei musei che, letteralmente, ci invidia tutto il mondo. Potrete fare un tour virtuale nella Cappella Sistina, tra le Stanze di Raffaello, nella Cappella Niccolino, nel Museo Chiaramonti. Preparatevi a rifarvi gli occhi.

Museo Archeologico ad Atene

Si tratta del museo più grande della Grecia e il più importante del mondo. Questo Museo raccoglie pezzi da ogni parte del mondo. Ci sono numerose collezioni di vasi, ceramiche risalenti fino all’11 a.c. oltre ad opere d’arte dell’Egitto e dall’Est fino a 5 mila anni a.c.

Prado a Madrid

Goya è uno degli artisti presenti al Prado, ma sono anche tantissime le altre collezioni che potrete vedere ed esplorare nel gioiello della capitale madrilena.

Louvre a Parigi

Allacciatevi le cinture tra le collezioni del museo più famoso del mondo, tra antichità egizie, la galleria d’Apollo, i resti del Louvre Moat.

British Museum a Londra

E arriviamo a Londra, la capitale più visitata al mondo, il British ci consente di visitare le sue collezioni e immergervi in 2 milioni di storia. Arti e manufatti dalle Americhe,un percorso tematico su Amore, desiderio e Identità, l’arte africana e tanto altro.

Metropolitan Museum New York

Il tempio di dendur a 360°, costruito nel 15 secolo a.c. allestito per voi, La Great Hall idel Metropolitan Museum in tutta la sua stupefacente bellezza, l’avveniristico Met Breuer e altro.

L’Ermitage di San Pietroburgo

Una passeggiata nella fredda Madre Russia, per la precisione a San Pietroburgo, città d’elezione di Dostoevskij. Ecco quindi per voi le antiche collezioni d’arte greca, egizia, romana, ecc… Potrete anche ripercorrere la storia dello storico edificio dal 1754…

Il National Gallery of Art di Washington

Primizie anche dall’America, consultate le gallerie di dipinti, le acquisizioni, i 4 mila dipinti europei ed Americani, le 3 mila sculture europee ed Americane.

