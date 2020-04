Coronavirus: le consulenze a distanza per le famiglie dagli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù durante la quarantena.

In questo periodo in cui siamo costretti a restare a casa per via dell’epidemia di Coronavirus un grosso problema è rappresentato dalla visite mediche di routine e specialistiche che al momento sono ferme o non possono essere effettuate in modo regolare. I medici sono impegnati negli ospedali nella lotta al virus oppure nella cura dei pazienti affetti da altre patologie gravi o croniche. Recarsi negli studi e negli ambulatori in questo momento è sconsigliato perché si rischia di contrarre il Coronavirus.

La maggior parte dei pazienti, nei casi in cui è possibile e non si tratta di problemi gravi, chiama il medico per un consulto telefonico o via web. Mentre le ricette per i farmaci vengono inviate in via telematica. Procedure che hanno semplificato alcune pratiche finora comuni: è molto più facile e veloce ricevere la ricetta via mail, stamparla e andare in farmacia, senza passare dal medico, se si tratta di farmaci che si prendono abitualmente e non richiedono visite particolari. Per il resto, quando si tratta di disturbi lievi o di qualche dubbio una telefonata al proprio medico può essere risolutiva.

Lo stesso vale per i bambini. I genitori possono avere bisogno del consiglio del pediatra sulla salute dei figli e per dissipare eventuali dubbi su terapie in corso oppure per sapere se è necessario sottoporre i figli a una visita medica vera e propria. Nonostante l’emergenza e il necessario isolamento, è importante non trascurare la salute dei propri bambini e ascoltare un esperto è il modo migliore per capire se tutto sta procedendo regolarmente o se è necessario qualche approfondimento clinico. A questo scopo l’Ospedale Bambino Gesù di Roma offre servizi di consulenza medica a distanza per i bambini che hanno già avviato un periodo di cura presso lo stesso ospedale e pwr alcune specialità anche per tutti gli altri. Ecco di cosa si tratta.

Bambino Gesù e Covid 19: un vero e proprio “ambulatorio pediatrico a distanza”

Nonostante l’isolamento imposto dalla quarantena per contenere i contagi di Covid-19, la malattia contagiosa provocata dal nuovo Coronavirus Sars-Cov-2, è importante non trascurare la salute dei bambini anche se le visite mediche sono ridotte e quelle specialistiche non urgenti sono state rinviate. È sempre bene, infatti, sentire con regolarità il pediatra o chiamare un altro specialista per chiarire alcuni dubbi e sapere se i propri bambini hanno bisogno di una visita approfondita.

Con queste finalità, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha attivato diversi servizi di consulenza a distanza, tramite telefono o web, per dare risposta ai problemi di salute non urgenti di bambini e ragazzi costretti a casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Gli esperti del Bambino Gesù sono a disposizione per fornire informazioni e suggerimenti alle famiglie e verificare che non vengano trascurate terapie, segnali d’allarme per altre malattie o rimandati controlli in Ospedale che invece possono rivelarsi necessari. Il servizio è rivolto ovviamente alle famiglie i cui figli sono in cura presso l’o stesso Ospedale ma in alcuni casi sono aperti a tutti. Le consulenze a distanza degli esperti del Bambino Gesù erano state già attivate qualche settimana fa. Ora il servizio è stato potenziato, per questo parliamo di “ambulatorio”.

PEDIATRIA: Un team di medici pediatri è a disposizione delle famiglie con bisogni di salute non urgenti e per i bambini e i ragazzi che hanno già avviato un percorso di cura presso gli ambulatori e i Pronto Soccorso del Bambino Gesù. Il numero da contattare è lo 06 6859 3024, attivo tutti i giorni, dalle 9:00 alle 19:00. In accordo con la Regione Lazio, l’Ospedale mette a disposizione dei pediatri delle strutture ospedaliere regionali e di libera scelta una linea telefonica dedicata per favorire i consulti tra specialisti sulla gestione clinica dei casi pediatrici.

NEONATOLOGIA: Un medico, pediatra e neonatologo, è a disposizione delle mamme per dare consigli utili su come iniziare e/o continuare l’allattamento al seno del proprio bambino. Il numero da contattare è lo 06 6859 2273, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 14:00.

ALLERGIE: Un team di allergologi è disponibile per dare consigli e informazioni su come affrontare le allergie di stagione. Il servizio è rivolto anche ai bambini con allergia alimentare e con allergie ai farmaci di lieve entità. Il numero da contattare è lo 06 6859 2296, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00.

ALIMENTAZIONE: Un team di nutrizionisti è disponibile per fornire suggerimenti pratici e aiutare le famiglie a costruire un modello alimentare salutare durante la permanenza a casa. Per partecipare alle attività quotidiane promosse dagli esperti è possibile iscriversi al gruppo Facebook “Mio figlio non mangia” o inviare richieste di informazioni all’indirizzo email miofigliononmangia@opbg.net.

PSICOLOGIA: Un team di psicologi fornisce orientamento e sostegno psicologico a bambini, adolescenti e, in particolare, alle famiglie in cui è presente un bambino con malattia cronica o disabilità. Il numero da contattare è lo 06 6859 7046, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. In alternativa alla consulenza telefonica, è possibile mettersi in contatto con gli esperti tramite l’indirizzo email psicologia@opbg.net Dopo il primo colloquio telefonico, gli psicologi potranno organizzare un intervento più approfondito in modalità telematica (via Skype).

DIABETOLOGIA: Un team di diabetologi fornisce indicazioni sui controlli e sulle terapie per i bambini e ragazzi con diabete già seguiti dall’Ospedale. Il servizio è dedicato anche ai bambini che presentano sintomi riconducibili all’insorgenza del diabete mellito di tipo 1. Il numero da contattare è lo 06 6859 4728, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00.

NEUROLOGIA: Un team di neurologi è a disposizione delle famiglie che hanno già avviato un percorso di cura per problemi neurologici. Il servizio è rivolto anche ai bambini con visita neurologica indicata dal pediatra di famiglia. Il numero da contattare è lo 06 6859 3026, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. In alternativa alla consulenza telefonica, è possibile mettersi in contatto gli esperti tramite l’indirizzo email neurologia.consulenza@opbg.net

DERMATOLOGIA: I dermatologi sono a disposizione di bambini e ragazzi con bisogni di salute non urgenti già seguiti presso l’Unità Operativa di Dermatologia, il cui percorso assistenziale è stato momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza COVID 19. Nei casi in cui lo specialista, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il contatto con la famiglia, ritenesse necessaria una visita per la valutazione clinica del problema, provvederà a dare le indicazioni per accedere alla visita in Ospedale in regime di urgenza. Il numero da contattare è lo 06 6859 7071, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

MALATTIE RARE: Due linee telefoniche attive per consultare gli specialisti: lo 06 6859 2537, dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 16:00, rivolto a bambini e ragazzi con condizioni genetiche e malattie rare non diagnosticate; lo 06 6859 4975, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:00, per i pazienti con condizioni genetiche e malattie rare diagnosticate.

Per ulteriori informazioni: www.ospedalebambinogesu.it/coronavirus-al-bambino-gesu-consulenze-a-distanza-per-bambini-e-famiglie

Oltre che per le famiglie, l’ospedale Bambino Gesù, centro di riferimento Covid-19 per i casi pediatrici dalla Regione Lazio, ha deciso di offrire le proprie consulenze anche ai pediatri, non solo della regione, per favorire un confronto tra specialisti in caso di sospetto contagio da Covid 19. I pediatri infatti possono chiamare il numero di telefono 0668592088, tutti i giorni 24 ore su 24.

Informazioni aggiornate sull'epidemia di coronavirus e su come comportarsi sul portale web del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

