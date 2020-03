Dopo giorni di calo costante nella registrazione di nuovi casi di Coronavirus, purtroppo oggi, stando ai nuovi dati della Protezione Civile, assistiamo a una ripresa della curva epidemica, in parte influenzata dai casi della Lombardia, dove si sono registrati oltre 2.500 nuovi casi oggi. L’aumento giornaliero dei nuovi contagi a livello nazionale è di 4.492 casi, oltre mille in più di ieri. Come dicevamo nei giorni scorsi, è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo, siamo ancora nel pieno dell’emergenza nonostante i dati positivi dei giorni precedenti, per questo non bisogna abbassare la guardia. Una fluttuazione nella curva dei contagi è inoltre fisiologica. Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro più chiaro e osservare con più precisione l’andamento dell’epidemia.

I casi totali di Covid-19 in Italia sono arrivati a 80.539, di cui 62.013 attualmente positivi, 8.165 morti e 10.361 guariti complessivi. Di seguito i dati aggiornati della Protezione Civile.

Coronavirus in Italia: risalgono i contagi, soprattutto in Lombardia Purtroppo tornano a salire i contagi giornalieri di Coronavirus in Italia. Nella giornata di giovedì 26 marzo sono stati 4.492 nuovi casi, come comunicato nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile delle ore 18.00 dal coordinatore del comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo, in sostituzione del capo Angelo Borrelli, ancora con la febbre ma risultato negativo al nuovo tampone del Coronavirus. L’aumento è dovuto soprattutto ai contagi in Lombardia, dove se ne sono registrati più di 2.500 solo oggi, forse il picco epidemico nella regione. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 62.013, mentre nel numero complessivo dei casi dall’inizio dell’epidemia si sono superati gli 80mila casi, pari a 80.539 (inclusi deceduti e guariti), con un incremento giornaliero di 6.153 casi totali. In un giorno i guariti crescono un po’ meno, oggi 999 (ieri 1.036). Anche se di poco, si registra una flessione nel numero delle vittime, oggi 662 (ieri 683). Il numero complessivo delle persone decedute ha superato gli 8mila casi, pari a 8.165, mentre i guariti superano le 10mila unità, pari a 10.361 persone.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a giovedì 26 marzo 2020



62.013 attualmente positivi al Covid-19 : +4.492 casi dal 25 marzo (ieri l’incremento è stato di 3.491 casi)



attualmente : (ieri l’incremento è stato di 3.491 casi) 10.361 i guariti : pari a +999 da ieri ;

: pari a ; 8.165 i morti: pari a +662 da ieri.

Va detto che il numero preciso dei morti per Covid-19 si potrà conoscere solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Molti dei pazienti morti per Coronavirus, infatti, soffrivano di patologie pregresse, anche multiple.

Tra i 62.013 positivi al Coronavirus alla data del 26 marzo:

30.920 si trovano in isolamento domiciliare ;

si trovano ; 33.648 sono ricoverati con sintomi ;

sono ; 3.396 sono in terapia intensiva (+216 in un giorno, con un nuovo aumento).

Purtroppo è tornato a salire il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 26 marzo 2020.

Come abbiamo detto, a incidere sul dato nazionale è soprattutto quello della Lombardia: qui i casi complessivi dall’inizio dell’epidemia, inclusi deceduti e guariti sono arrivati a 34.889, pari a 2.543 in più di ieri quando erano 32.346. In un giorno nella sola Lombardia sono morte 387 persone, portando il numero dei decessi complessivi a 4.861. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in regione sono 1.263, più 27 da ieri quando erano 1.236. I pazienti ricoverati in ospedale negli altri reparti per Covid-19 salgono a 10.681, con un aumento di 655 nuovi ricoveri da ieri, quando sono stati 10.026. Sono numeri ancora da emergenza, con la provincia di Milano che ha fatto registrare un aumento di 848 nuovi casi. I dati sono stati comunicati dall”assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che tuttavia ha precisato: “Potrebbero essere i molti tamponi in più che sono stati fatti”.

