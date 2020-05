Coronavirus in Italia: oltre 80 mila guariti, scendono i morti. I dati aggiornati al 3 maggio.

I dati di oggi, domenica 3 maggio, sull’epidemia di Coronavirus in Italia confermano la discesa della curva epidemica, con una maggiore flessione dei malati e soprattutto con un calo di morti finalmente sotto i 200 casi, dato odierno che conferma che quello di ieri di 474 decessi era in realtà distorto dai maggiori decessi non registrati ad aprile. Nel frattempo i guariti hanno superato gli 80 mila complessivi.

I casi complessivi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno superato i 210 mila, pari a 210.717 (casi che includono attualmente positivi, guariti e deceduti). L’incremento giornaliero è di +1.389 casi, rispetto ai 1.900 di ieri. Si tratta dell’incremento giornaliero più basso dal 10 marzo, quando in un giorno aumentarono di 977 casi. Da lì in poi l’incremento giornaliero è stato sempre sopra i 2 mila casi, tranne la fine di aprile, quando hanno cominciato a scendere sotto questo numero, con il numero più basso di +1.739 casi il 27 aprile. L’incremento percentuale giornaliero scende ancora a +0,66%, dal +0,92%, il più basso osservato finora.

I tamponi effettuati oggi sono 44.935, meno dei 55.412 di ieri, tuttavia il rapporto tra contagi e tamponi scende al 3,1% dal 3,4% di ieri. Il rapporto più basso era stato registrato il 1° maggio con il 2,6%. Di seguito i dati in dettaglio.

Continua il calo dei malati di Covid-19 in Italia, i cosiddetti attualmente positivi, oggi più consistente di ieri, con -525 casi, portando il numero complessivo dei malati a 100.179 casi complessivi. Si tratta delle persone che si trovano in quarantena a casa o ricoverate in ospedale. Finalmente diminuiscono in modo consistente anche i morti, che oggi ufficialmente scendono sotto le 200 unità dopo molto tempo. Ieri c’era stato un balzo a 474 decessi giornalieri, un numero nel quale erano stati inclusi 282 decessi extraospedalieri di aprile non ancora registrati. Un numero che ha falsato il dato reale di ieri, che dunque era di 192 casi. I decessi per Covid-19 registrati oggi in Italia sono 174, il numero più basso dal 14 marzo, quando in un giorno furono 175. I morti complessivi in Italia sono 28.884 dall’inizio dell’epidemia.

Risale il numero dei guariti, che oggi sono 1.740, rispetto ai 1.665 di ieri. Il numero complessivo delle persone guarite o dimesse in Italia è di 81.654 dall’inizio dell’epidemia. Prosegue, poi, il calo dei ricoveri in ospedale, sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 3 maggio 2020



Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 210.717 casi, rispetto ai 209.328 di ieri.

Tra i 100.179 positivi al Coronavirus alla data del 3 maggio:

81.436 si trovano in isolamento domiciliare (- 372 in un giorno )



si trovano (- ) 17.242 sono ricoverati con sintomi ( -115 pazienti in un giorno )



sono ( ) 1.501 sono in terapia intensiva (ieri arano 1.539, -38 in un giorno).

Si conferma costante il calo dei ricoveri ospedalieri. Oggi nelle terapie intensive d’Italia i pazienti calano di 38 unità (ieri erano meno 39). Diminuiscono di 115 pazienti i ricoveri negli altri reparti (ieri il calo era stato di 212). In calo anche le persone in isolamento a casa, mentre ieri erano aumentati di 12 casi.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 3 maggio 2020.

In Lombardia continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva, oggi con 13 pazienti in meno, che passano dai 545 di ieri ai 532 attualmente ricoverati. Tornano, invece, a slire i ricoveri negli altri reparti ospedalieri della regione, con 80 pazienti in più, che portano il numero complessivo dai 6.529 di ieri ai 6.609 oggi. Le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare salgono di 192 casi, passando di 25.593 di ieri ai 25.785 di oggi. Gli attualmente positivi complessivi in Lombardia sono 36.926, in aumento di 259 casi rispetto a ieri.

Le persone decedute in Lombardia oggi sono 42, decisamente in calo dalle 329 di ieri, a conferma del dato distorto dai mancati conteggi di aprile, ma anche dagli 88 morti di venerdì e dai 93 di giovedì scorso. Il numero complessivo dei decessi in regione è di 14.231 dall’inizio dell’epidemia. I guariti di oggi sono 225, decisamente di più dei 10 di ieri, per un numero complessivo di guariti in Lombardia di 26.371 dall’inizio dell’epidemia.

I contagi totali di Coronavirus in Lombardia sono 77.528, oggi in aumento di 526 casi, meno dei 533 di ieri. Numero che comprende: attualmente positivi o malati, guariti e deceduti.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.