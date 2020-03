Lezioni a l’aria aperta un’iniziativa portata avanti da una docente di filosofia dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus.

Le scuole di qualsiasi ordine e grado sono chiuse a seguito della decisione del Governo per cercare di contenere l’emergenza legata al Coronavirus. Le scuole rimarranno chiuse, per il momento, fino al 15 marzo e nonostante le attività didattiche sono state sospesa, alcune scuole si sono attrezzate. Una scuola in provincia di Salerno, ha avuto un’idea “speciale”, i professori insieme con gli studenti faranno lezioni all’aria a aperta per cercare di rimanere al passo con il programma scolastico.

Coronavirus lezioni all’aria aperta per un gruppo di studenti

Una bellissima iniziativa, ad opera della professoressa di filosofia, Gilda Ricco, dell’istituto superiore Alfano I, di Salerno. La docente ha tenuto la sua lezione, ma non in aula, bensì all’aria aperta, al parco cittadino, il Parco del Mercatello.

E’ stata la docente stessa a rendere nota, attraverso il suo profilo Facebook, dell’iniziativa: “E noi studiamo al Parco Mercatello, a 1 m di distanza tra noi, ma vicini nella fame e nella sete di conoscenza . Noi studiamo comunque, insieme, all’aperto, mantenendo la distanza solo dal male, per costruire un bene comune, come ci hanno insegnato i nostri avi. L’anima ha bisogno di contagio vitale per restare immortale. Scuole di nuovo chiuse per prevenire, giustamente lontano da ambienti spesso sovraffollati. Qui abbiamo spazi aperti inutilizzati, che nessuna scuola digitale e a distanza potrà mai riempire di conoscenza e natura. Riprendere anche finalmente un libro tra le mani, per approfondire e capire, non solo per sfogliare le pagine frettolosamente prima che suoni la campana ci consente finalmente di riprenderci il TEMPO! Studiamo ragazzi..a prescindere, facciamolo per NOI STESSI e per giorni migliori”.

LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS E SCUOLA | I PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA ONLINE E MATURITA’

Sotto la guida dei professori Gilda Ricci e Ugo Conciglio, gli studenti escono dalle aule per leggere e apprendere la filosofia negli spazi verdi. Gli alunni sono rimasti entusiasti dell’idea, che è stata accettata anche dalla Dirigente scolastica e dai genitori. Chi non può essere presente al parco, può seguire la lezione in diretta attraverso le video chiamate, questo vale anche per i ragazzi che hanno bisogno dell’insegnante di sostegno.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa iniziativa? le scuole devi vostri figli hanno avviato dei corsi on line?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.