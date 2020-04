Un ospedale napoletano ha lanciato il corso pre-parto online che sarà completamente gratuito ed inizierà dopo le feste di Pasqua.

In questo periodi di crisi a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro paese, ma tutto il Mondo, sta affrontando molte attività sono state sospese. Anche i corsi pre parto per le donne incinte sono fermi per evitare assembramenti di persone e sarebbe molto difficile mantenere la distanza di sicurezza. Per venire incontro alle donne che sono in procinto di partorire, l’Azienda Ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli ha realizzato un corso di accompagnamento alla nascita che verrà svolto online.

Corso pre-parto online gratuiti: l’iniziativa di un ospedale napoletano

E’ in primo corso di accompagnamento alla nascita che l’ospedale Cardarelli di Napoli svolgerà a partire da martedì 14 aprile. Il corso, interamente online, si svolgerà in classi virtuali composte da ginecologi, ostetriche, anestesisti e neonatologi.

Come riportato anche da Il Mattino, il Direttore generale Giuseppe Longo ha spiegato: “La nostra risposta a una crisi che non può e non deve fermare attività importanti come la corretta preparazione al parto delle nostre pazienti”.

Al corso sono iscritte già 140 mamme e grazie al personale dell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Claudio Santangelo, e con il sostegno della Direzione sanitaria, in tempi record si è potuto attivare.

Il Dottore Russo ha riferito che tante donne desideravano seguire il corso: “Quando il nostro primario ci ha evidenziato l’esigenza di implementare un corso di accompagnamento alla nascita online. L’adesione ricevuta dalle nostre utenti ci conferma che siamo riusciti a rispondere ad un’esigenza molto sentita”.

Il corso è totalmente gratuito e fornirà alle future mamme le necessarie informazioni sul modo in cui affrontare il parto in concomitanza del rischio Covid-19. Le lezioni saranno in diretta e le donne potranno interagire con i medici che chiariranno ogni loro dubbio. Il direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia ipotizza che ci potranno essere altri corsi onle, in quanto sono state tante le domande: “Abbiamo ricevuto moltissime mail di adesione e valuteremo la possibilità di accettare anche altre iscrizioni e, se necessario, istituire ulteriori classi virtuali”.

