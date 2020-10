By

Costanza Caracciolo e Christian Vieri hanno organizzato una festa per la figlia Isabel, nata qualche mese fa in piena pandemia: le tenere immagini.

credits: costy_caracciolo – InstagramCostanza Caracciolo è molto amata dalle sue follower.

L’ex velina di Striscia la notizia, ora che è diventata mamma di due bellissime bambine, Stella e Isabel, è sempre molto apprezzata dalla sue fan per i consigli che diffonde sui social sia in ambito beauty sia per tutte le neomamme.

La Caracciolo, finita la sua avventura con Striscia, ha sempre mantenuto un profilo molto basso a livello mediatico, cosa che sta facendo anche adesso insieme al marito Vieri.

La passione tra i due è scoppiata qualche anno fa durante una vacanza e da allora non si sono più lasciati.

I due, così, hanno deciso di mettere subito su famiglia, ma dopo la perdita di un primo bambino che ha causato loro molto dolore, ora hanno due bellissime bambine.

Le piccole non sono presenti sui social, tanto che mamma Costanza e papà Vieri hanno fatto sapere che proteggeranno sempre le loro bambine dalle foto dei paparazzi e giornali, denunciando qualche tempo fa degli scatti inediti proprio della figlia Stella.

In ogni caso, Costanza e Christian sono proprio una famiglia bene assortita, tanto che i loro follower li apprezzano moltissimo insieme e durante la pandemia non vedevano l’ora che nascesse la secondogenita Isabel.

Purtroppo l’ex velina ha dato alla luce Isabel completamente da sola, cosa che non l’ha fatta stare benissimo all’inizio perché aveva un pò di paura, ma alla fine è andato tutto per il meglio.

Costanza Caracciolo, festa top secret per la figlia Isabel

Il 10 ottobre però l’allegra famiglia si è ritrovata a festeggiare un momento davvero importante per la vita di Isabel che, come già successo per Stella, ha deciso di celebrare solo tra pochi.

LEGGI ANCHE: Costanza Caracciolo, a passeggio con Stella: le foto inedite

Si tratta del battesimo della piccola che, ora che ha compiuto 5 mesi, la coppia ha deciso che fosse pronta per il grande traguardo.

Certo a causa della pandemia, i festeggiamenti sono stati davvero scarni e tra pochi amici e parenti selezionati, ma del resto Costanza e Christian sembra che non abbiano mai amato stare troppo al centro dell’attenzione.

Tutte le loro feste sono sempre state molto blindate e chiusissime, come ad esempio il loro matrimonio di cui si sa poco e nulla. Infatti di quel giorno non è circolata nemmeno una foto, si sa solo che i due insieme ai loro testimoni si sono recati al Comune per giurarsi amore eterno.

LEGGI ANCHE: Costanza Caracciolo: la figlia Isabel ha 5 mesi, ecco com’è cresciuta

Insomma nonostante la loro fama, la Caracciolo e Vieri, ci tengono a mantenere la loro privacy e a godersi la loro famiglia.

Del resto chi si sarebbe mai aspettato che Vieri, da sempre un grande latin lover e che ha infranto moltissimi cuori, tra cui quello di Elisabetta Canalis, con cui ha avuto una lunga relazione, diventasse un padre di famiglia così assennato e desideroso di privacy?

LEGGI ANCHE: Mamme vip vacanze finite: da Costanza Caracciolo a Chiara Ferragni

E voi unimamme avete visto le story di Costanza sul battesimo di Isabel?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS