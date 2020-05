Il costo del lockdown per le famiglie: il calcolo degli esperti

Il costo del lockdown calcolato dagli esperti per capire quanto una famiglia, in media, ha speso in questi mesi difficili.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha condotto uno studio in esclusiva per l’agenzia di stampa AdnKronos nel quale ha calcolato quanto in media il lockdown è costato, in termini economici, agli italiani. Se da una parte, per qualcuno, con la quarantena si sono ridotte alcune spese come carburanti, mezzi pubblici, bar, cene, dall’altra sono aumentati altri costi come la spesa per il cibo e le utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il costo del lockdown: il calcolo dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori

Gli esperti hanno calcolato quanto è costato il lockdown in termini di utenze, si tratta di 536 euro a nucleo familiare su base annua. La stima è dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Sono state diverse le spese che sono state considerate per il calcolo finale:

Smart working e didattica online a seguito delle chiusure delle scuole. Sono stati considerati gli aumenti dei servizi relativi ai consumi fondamentali delle famiglie. “ C’è un aggravio, in termini annui, di +536,37 euro”.

e a seguito delle chiusure delle scuole. Sono stati considerati gli aumenti dei servizi relativi ai consumi fondamentali delle famiglie. “ Spesa alimentare: avendo tutta la famiglia a casa è aumentato il costo della spesa per mangiare. E’ “il settore maggiormente interessato dagli aumenti che, in termini annui, raggiungono soglia +504 euro, pari al +9% sulla spesa annua di una famiglia (calcolo effettuato sulla base si dati Istat)”. Un problema per le famiglie che sono meno ambienti e per quelle che si trovano in difficoltà per la crisi economica a seguito della pandemia.

Aumento dei costi di energia elettrica e gas: si stima che c’è un +256 euro.

dei di e si stima che c’è un Prodotti per la cura della persona: sono aumentati di 70 euro . Con la paura del contagio sono stati acquistati molti prodotti per la protezione. In alcuni casi c’è stata una speculazione su alcuni prodotti come mascherine, igienizzante mani, alcool ed anche per i guanti in lattice che “per una famiglia tipo italiana si stima comporti un aumento di 136,60 euro ”.

per la della sono aumentati di . Con la paura del contagio sono stati acquistati molti prodotti per la protezione. In alcuni casi c’è stata una che “per una famiglia tipo italiana si stima comporti un ”. Articoli per la cura della casa: sono aumentati di circa 43 euro.

Dallo studio condotto sui dati Istat e Arera, andando a sottrarre tutti gli aumenti la cifra di 534 euro risparmiata per trasporti, carburanti e parcheggi tira le somme e stima un aggravio di costi per le famiglie pari a 536,37 euro.

Voi unimamme vi ritrovate con questi calcoli? Il lockdown ha inciso negativamente sul vostro bilancio familiare?

