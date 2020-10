Dayane Mello in lacrime per la figlia al GF Vip

Dyane Mello, partecipante al Grande Fratello Vip, ha avuto un momento di crisi.

Unimamme, oggi vi parliamo di quanto accaduto ultimamente al Grande Fratello Vip, dove una delle concrrenti, la modella brasiliana Dayane Mello, ha avuto un piccolo crollo.

Dayane Mello: il rapporto con la figlia

Durante l’ultima puntata del reality di Canale 5 sono state mostrate le chiamate dei vari vip ai propri figli, unica a non potersi mettere in contatto con la figlia di 6 anni Sofia è stata proprio Dayane Mello, che solo poco tempo fa si era messa tra Francesco Oppini e la sua compagna, suscitando le ire di mamma Alba Parietti.

LEGGI ANCHE: FRANCESCO OPPINI AL GF “HO SOFFERTO PER MIA MAMMA ALBA PARIETTI”

Maria Teresa Ruta ha notato quanto accaduto e ha chiesti spiegazioni ad Alfonso Signorini che ha promesso di farla parlare con la figlia il prima possibile.

@GrandeFratello bisogna tutelare e difendere Dayane, sia sulla questione “figlia” e sia sul rapporto con Oppini. Non è giusto quello che avete creato stasera! #GFVIP #dayane pic.twitter.com/p1mIuWcMDf — Vale🔥 (@Valeria30730) October 9, 2020

“Devi fidarti del Grande Fratello. Tutti ci auguriamo che la sorpresa per te avverrà al più presto, io spero dalla prossima puntata. Però non dipende solo da noi. Sai com’è la situazione, faremo il possibile per farti sentire la tua bambina“.

LEGGI ANCHE: GUENDA GORIA SI SFOGA IN LACRIME “UNA VITA CHE MI CHIEDO COSA SBAGLIO

Dyane ha subito pensato che si trattava di una ripicca da parte del suo ex: Stefano Sala. Sala non aveva gradito alcune esternazioni della Mello legate alla gestione della figlia. “Non lo so, qualcosa sta succedendo. C’è qualcosa che non va, sono sicura. È una ripicca”.

A sua volta Sala si era sfogato sui social media dando della bugiarda e della irresponsabile a Dayane Mello. La piccola infatti vive col padre e i nonni paterni. Durante la notte, come accennato, Dayane è scoppiata in lacrime e ha iniziato a insultare la moglie di Sala: Dasha Dereviankina.

LEGGI ANCHE: ELISABETTA GREGORACI AL GF VIP “MI HA SALVATA MIO FIGLIO NATHAN“

Gli altri concorrenti hanno cercato di placarla e Sivlia Orlando le è stata particolarmente vicina. Alla fine dopo essere stato travolto dai messaggi sui social Sala ha spiegato che non è stato lui a volersi mettere in mezzo tra madre e figlia, la telefonata era stata concordata precedentemente con gli autori del Grande Fratello. Fugato ogni dubbio pare che mamma e figlia si siano sentite.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto? Noi vi lasciamo con le prime confidenze intime al di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello vip.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.