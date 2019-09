La cantante americana, Demi Lovato ha pubblicato un post su Instagram nel quale si mostra senza filtri, in bikini, al naturale.

Sono molte le star nostrane ed internazionali che hanno deciso di mostrarsi ai propri fan e non solo al naturale, senza filtri. Ultima, la cantante americana Demi Lovato che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una sua foto in bikini al “naturale”. La cantante ha detto “basta alle foto piene di ritocchi solo per soddisfare gli altri” ha deciso di mostrarsi come è davvero.

Il post ha ricevuto molti commenti positivi, di apprezzamento dai suoi followers, ma anche da molte persone del mondo dello spettacolo. Nelle prime 10 ore ha ricevuto quasi 6 milioni di like.

“Basta con le foto piene di ritocchi. Voglio mostrarmi al naturale”: lo sfogo della cantante Demi Lovato

La cantante americana, Demi Lovato, 27 anni, ha deciso di pubblicare una sua foto su Instagram che la mostra al mondo senza filtri e di conseguenza senza ritocchi. La foto è accompagnata da una didascalia che è come se fosse uno sfogo: “Questa è la mia più grande paura. Una foto inedita di me in bikini. Ed indovina, ho la CELLULITE”.

La cantante sostiene che è il momento di farsi vedere al naturale: “Sono davvero stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (odio averlo fatto in passato) per rendermi più vicina all’idea di bellezza che ha la gente. Quella non sono io”.

Un messaggio positivo per i suoi quasi 74 mila followers: “Questo nuovo capitolo della mia vita sarà autentico, voglio mostrare quella che sono, piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Io sono questa, senza vergogna, senza paura e orgogliosa del mio corpo, corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò”.

La cantante 27enne continua a sfogarsi: “È una bella sensazione tornare in tv / film senza stressarmi con un faticoso programma di allenamento prima di 14 ore al giorno. È una bella sensazione non doversi privare di una vera torta di compleanno per colpa di una dieta e del terrore di ingrassare. Questa sono io, reale, e mi amo. Dovreste fare anche voi”.

Poi conclude: “Non sono entusiasta del mio corpo, ma ne sono grata e questo è il meglio che posso fare”.

Il messaggio body positive della cantante americana ha avuto tanti like e tanti commenti di apprezzamento che arrivano anche da star di tutto il mondo, come riportato anche da Vanity Fair. Commenti positivi li ha ricevuti da Hailey Baldwin a Mariano Di Vaio, fino alle atlete Lindsey Vonn e Ronda Rousey.

Non è la prima volta che Demi Lovato lancia un appello su questo tema. Qualche mese fa aveva trovato su Instagram un gioco on line dove venivano mostrate due figure femminili, una descritta come “carina”, l’altra come “obesa”. In quel caso commentò: “Questo annuncio è assolutamente dannoso. Si può essere “carine” a prescindere dal proprio peso”.

Voi unimamme avevato visto il post della cantante Demi Lovato? Cosa ne pensate delle sue parole?