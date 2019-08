In India dei dentisti hanno estratto dalla bocca di un bambino di sette anni una sacca con all’interno più di 500 denti di diverse dimensioni.

Il protagonista di questa storia è un bambino di sette anni al quale i medici, durante un delicato e lungo intervento, hanno estratto, dalla sua bocca, oltre 500 denti.

Il piccolo aveva un dolore fortissimo alla mascella e si è recato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, nello stato del Tamil Nadu. Qui i medici hanno fatto la sorprendente scoperta.

Intervento per rimuovere 500 denti: “Non abbiamo mai visto così tanti denti in nessun paziente”

Al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, in India, è avvenuto un intervento odontoiatrico sorprendente ed unico. L’intervento che è durato circa sei ore e mezzo ha permesso di estrarre dalla bocca di un bambino di soli 7 anni ben 526 denti.

Il Dottore Pratibha Ramani, professore e capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale, come riportato dal New Indian Express, ha affermato che: “Anche se la causa della condizione non sia nota, la genetica potrebbe essere una delle ragioni. Anche l’ambiente potrebbe svolgere un ruolo importante. Abbiamo intrapreso uno studio per vedere se le radiazioni dei ripetitori dei telefoni cellulari sono un fattore in tali condizioni”.

L’11 luglio, il piccolo luglio P. Ravindran è stato portato all’Ospedale perché aveva un gonfiore della mascella inferiore destra.

Il Dottore Senthilnathan, professore del dipartimento di chirurgia orale e maxillofacciale, ha spiegato che dopo la Tac è stata rilevata una “struttura a forma di borsa” che conteneva i denti: “La crescita simile a un tumore ha impedito la crescita permanente dei denti molari nel paziente nella parte interessata. La radiografia e la TAC hanno mostrato denti multipli e originari in un tessuto simile a una borsa”.

Da qui la decisione di operare il ragazzino, i genitori, come confermato dal padre erano dubbioso, ma hanno acquisito il coraggio e si sono resi favorevoli a dare il loro consenso. Però, ci sono volute “diverse ore” per convincere il piccolo.

Whopping 526 teeth removed from 7-year-old boy’s mouth in 5-hour operation in #Chennai!

The surgery at #SaveethaDentalCollege & Hospital was done free of cost; read full details here: https://t.co/QF7f8sphVe pic.twitter.com/G3uxdp6f8n — The New Indian Express (@NewIndianXpress) 31 luglio 2019

Il Dott. Ravindran ha riferito cosa hanno trovato nella bocca del piccolo: “Non abbiamo mai visto così tanti denti in nessun paziente. I denti avevano dimensioni diverse che variavano tra 0,1 mm e 15 mm. Sembravano perle in un’ostrica. Anche il pezzo più piccolo aveva una corona, una radice e un rivestimento di smalto come un dente”. L’intervento è stato effettuato con l’anestesia generale, che è stata completata in circa un’ora e mezza. Successivamente, i chirurghi hanno impiegato cinque ore per rimuovere i 526 denti dal “sacco“.

Adesso il ragazzino sta bene, ma i chirurghi pensano che ci possa essere un effetto collaterale a lungo termine, il piccolo potrebbe aver bisogno di impianti molari quando compirà 16 anni.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo eccezionale ritrovamento di denti?