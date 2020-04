Diana, mamma di Harry e William, torna ad emozionarci: lei mamma ribelle corre felice.

Non è un mistero che Lady Diana non amasse il protocollo Windsor. In questi giorni sta girando sulla rete un bellissimo filmato della principessa che corre scalza sul prato in una gara insieme ad altre mamme. Si tratta di una gara scolastica alla quale la principessa non ha esitato a partecipare. Si trattò di una giornata genitori-figli organizzata dalla scuola Wetherby School. Una serie di gare a cui parteciparono figli e genitori e alla quale Diana andò con il suo secondogenito Harry. Diana partecipò a tutte le gare insieme al figlio. Prima di lei era stato Harry a correre la sua gara di ” salto nei sacchi” e la madre a fare il tifo per lui. Come dice una fonte di palazzo “Diana per rendere felici i suoi ragazzi avrebbe fatto qualsiasi cosa”.

“Tutto quello che sento è la sua risata”: un ricordo di Harry della madre Diana

Proprio di recente William ha ricordato che sua madre ” Era la più divertente di tutte!”. In quel lontano 1989, il suo matrimonio con il principe Carlo era già in crisi e Diana era totalmente concentrata sui propri figli insieme ai quali passava bellissime giornate e si divertivano tantissimo tutti e tre. Come raccontano i suoi figli spesso Diana sgattaiolava insieme a loro fuori dal palazzo, per andare in qualche fast food a mangiare hamburger e patatine fritte oppure per andare a mangiare un gelato. E‘ stata per loro una mamma speciale, gli infilava caramelle nelle tasche, come ricorda Harry, era sempre allegra, e tra le altre abitudini, spesso andavano di nascosto a correre scalzi sul prato:”Tutto quello che sento è la sua risata in testa, quella specie di risata pazza che era felicità pura disegnata sul suo viso. Mi diceva sempre “puoi essere disubbidiente quanto vuoi, basta che non ti fai beccare”.

