Il ragazzo di 18 anni di Cremona malato di Coronavirus torna a casa dopo un mese

Il 16 marzo scorso Mattia è arrivato in ospedale a Cremona poiché le sue condizioni di salute si erano aggravate a causa del coronavirus. Mattia, prima del lockdown frequentava l’Itis a indirizzo elettronico e, quando è arrivato in ospedale aveva febbre e crisi respiratorie. Prima di andare in terapia intensiva il ragazzo ha scritto alla madre “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare”.

Il giovane ha lottato molto per mantenere la promessa. Il responsabile di terapia intensiva dell’Ospedale di Cremona, Antonio Coluccello, ha commentato così: “Mattia ha avuto un recupero eccezionale ed è stato trasferito nel reparto di pneumologia”. Il dottor Massimo Cannavò, il chirurgo che ha visitato per primo il giovane, invece ha detto: “quando è arrivato in ospedale era tranquillo, discreto ed educato però nei suoi occhi ho visto la paura, una richiesta di aiuto”. Mattia invece ha raccontato con queste parole quanto accaduto: “Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’”.

Il giovane è stato dimesso, ma ha ammesso di aver sottovalutato il Coronavirus. “Non pensavo arrivasse a questo livello“.

“Mattia è nato una seconda volta” ha osservato sua mamma, al colmo delle felicità. La donna ha ringraziato il personale dell’ospedale per aver trattato il suo Mattia come un figlio.

